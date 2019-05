Bogdan Trif: Vrem sa promovam conceptul de turism de 365 de zile pe an

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului recomanda ca destinație turistica Rezervația de Zimbri de la Hațeg. Oficialul guvernamental s-a aflat, sambata, la Hațeg, acolo unde a vizitat rezervația de zimbri. Bogdan Trif susține ca la doar 4 kilometri de orașul Hațeg se afla una dintre cele mai frumoase rezervații din…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, aflat miercuri intr-o vizita de lucru in statiunea Voineasa, a anuntat ca ministerul a initiat procedurile pentru plata ultimei transe de bani, in suma bani de 1,075 milioane de lei, necesare pentru finalizarea domeniului schiabil de la Obarsia Lotrului. El a precizat…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a inspectat stadiul proiectului privind dezvoltarea infrastructurii de agrement in statiunea Voineasa, prilej cu care a anuntat si plata ultimei transe necesare finalizarii acestuia."Din acest moment, ministerul s a achitat de orice obligatie financiara, este randul…

- Clipul de promovare a Romaniei realizat de Ministerul Turismului a fost tradus in 16 limbi, inclusiv in limba latina și in chineza. Ministrul Turismului, Bogdan Trif, spune ca este important ca acest clip sa fie tradus in cat mai multe limbi de circulație internaționala, iar una dintre mize este piața…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a dezvaluit la Antena 3, ca voucherele de vacanta se vor oferi si in anii 2019 si in 2020."Voucherele de vacanta le am prelungit si pe 2019 si pe 2020. Este o masura din programul nostru de guvernare, nu este singura de stimulare a sectorului turistic. E important…

- Pe 13 septembrie 2018, Guvernul a emis, la propunerea ministrului Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, o hotarare privind modificarea HG 24/2017 privind funcționarea Ministerului Turismului, care prevedea, printre altele, inființarea birourilor de promovare externa a Romaniei....

- VOUCHERE DE VACANTA 2019. "Alaturi de senatorul PNL de Vrancea Catalin Toma, am inițiat și depus joi, 21 februarie, la Camera Deputaților, un proiect de lege privind acordarea voucherelor de vacanța in mediul privat. Propunerea noastra, susținuta și de colegii din PNL, prevede acordarea voucherelor…

- Domeniul de schi de la Balea, din Muntii Fagarasului, este inclus in lista proiectelor strategice, in prioritatile ce vor face obiectul finantarilor prin ordonanta de urgenta a Guvenului care reglementeaza parteneriatul public-privat, a precizat ministrul Turismului, Bogdan Trif. "Cunoscand managementul…