Strategia de dezvoltare a ecoturismului incepe sa contureze o dezvoltare durabila a turismului verde, in zonele cu potential, si creste gradul de constientizare in randul autoritatilor locale, in conditiile in care aproximativ 23% din teritoriul Romaniei este acoperit de arii naturale protejate, cu o biodiversitate unica in Europa, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif, intr-un comunicat al ministerului de profil remis AGERPRES. Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, Strategia de dezvoltare a ecoturismului, act normativ care urmareste promovarea destinatiilor ecoturistice si care creeaza…