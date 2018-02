Stiri pe aceeasi tema

- Gazeta de Cluj a avut dreptate cand in urma cu trei saptamani anunta ca Elena Udrea va merge la prietena ei, Alina Bica, in Costa Rica, asa cum se lauda chiar infractorul Adrian Gurzau, un cunoscator fin al filierei din America Centrala. Jurnalistul Sabin Orcan sustine acum ca, potrivit informatiilor…

- Dupa TUI și Neckermann, și compania Dertour a renunțat acum sa mai promoveze ofertele romanești. Eliminarea Romaniei din cataloage, unde Bulgaria și Ungaria, de exemplu, ocupa numeroase pagini, este argumentata prin infrastructura deficitara, numarul mic de hoteluri de calitate și tarifele…

- Ministerul Turismului anunta, printr-un comunicat de presa transmis sambata dupa-amiaza, ca Bogdan Trif a dispus identificarea masurilor legale pentru preintampinarea in viitor a blocarii site-ului si a platit astazi suma necesara reactivarii domeniului de travel pentru ca portalul de promovare turistica www.romania.travel sa…

- Romania.travel, site ul oficial al turismului romanesc din ultimii ani, nu mai poate fi accesat pentru ca reprezentantii Ministerului Turismului, care il au in administrare, nu au achitat taxa anuala pentru detinerea domeniului. Noul ministru de resort, Bogdan Trif, a declarat ca nu exista cadrul legal…

- "Nu cred așa ceva", a fost prima reacție a noului ministru al Turismului, Bogdan Trif, atunci cand a aflat de la reporterul Profit.ro ca site-ul romania.travel nu mai funcționeaza. In scurt timp, insa, a revenit cu o declarație in care a explicat ce se intampla cu portalul oficial de turism al Romaniei.…

- Paula Ungureanu: “Nici nu ma retrasesem bine de la naționala și FRH imi mulțumea! Nu ma mai intorc”. Vezi galeria foto + 6 + 6 Doua dintre jucatoarele importante ale handbalului romanesc, Paula Ungureanu și Iulia Curea, și-au lansat marți, brand-urile personale, de care s-a ocupat RHF & Sports Management.…

- Viorica Vasilica Dancila, premierul desemnat, a declarat luni, in discursul din Parlament, ca va renunta saptamana aceasta la formularul 600 si apoi la altele. ”Cat timp voi fi prim ministru nu voi introduce nicio taxa noua in Romania. Scopul meu este acela de a usura si de simplifica…

- "Prioritatea zero este adoptarea Legii turismului. Este un proiect de lege deja initiat si asumat de catre Guvern, iar acum se afla in dezbatere interministeriala. Au fost ceva probleme, dar voi urmari ca toate avizele venite de la ministerele care au semnalat probleme sa fie remediate in cel mai…

- Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019, se arata in noul program de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de Cabinetul condus de Viorica Dancila, potrivit publicației Profit.ro. Cu o cota a taxei pe valoarea adaugata de 18%, Romania va avea a doua…

- Romania a intreprins in perioada 2006 – 2016 cea mai bizara politica a fondurilor publice dintre toate statele europene, potrivit unei analize date publicitatii de Eurostat. Pornita de pe ultimul loc in ceea ce priveste ponderea veniturilor bugetare in PIB, tara noastra a ”luptat” din greu pentru a…

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- CEO-ul OMV vorbeste, intr-un interviu acordat Hotnews.ro, despre orizonul proiectului Neptun, de la Marea Neagra, dezvoltat de Petrom si Exxon, dar si care ar putea fi liniile strategiei de piata a Petrom. Nu in ultimul rand, seful OMV aduce lamuriri si cu privire la relatia companiei romanesti cu Gazprom.

- Celebru peste hotare, dar mai putin cunoscut in Romania, Iurie Belegurschi a reusit sa-si demonstreze talentul in arta fotografica, strangand peste 3 milioane de followers si aparand in publicatii straine de prestigiu. Fotograful vrea sa devina ambasadorul turismului romanesc si sa promoveze cele mai…

- Impartirea banilor de la bugetul de stat este un subiect de nemultumire in fiecare an. Judetele din vestul tarii sunt nemultumite ca Bucurestiul le ia prea multi bani pentru a subventiona...

- "Am urmarit cu atentie ceea ce s-a intamplat in 2017 si de la inceputul acestui an si, totusi, mai sper … (...) Politicieni care, nefiind capabili sa-si demonstreze eficienta in functia in care au fost investiti, cauta sa se afirme astazi vorbind despre „seriozitatea cu care trebuie discutata democratizarea…

- "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea ce putem aduce in plus pentru Romania si pentru toti romanii, indiferent daca ne-au dat votul increderii lor sau inca nu au facut…

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul Romaniei, la nivelul BBB-, cu perspectiva stabila, datorita nivelului moderat al datoriei publice si a indicatorilor economici care corespund acestui calificativ. Avertizeaza insa ca relaxarea fiscala si majorarea rapida a salariilor, care depaseste…

- Cat plateste Primaria Turda pentru semifinala Eurovision in salina Municipiul Turda aloca suma de 30.000 de euro, bani de la bugetul local, pentru semifinala concursului national Eurovision din Salina Turda. Evenimentul va avea loc in 11 februarie, in mina Rudolf, la o adancime de 86 de metri. VEZI…

- Administratorul SC Termogaz Company SA, Adrian Gardean, si Miron-Dorel Gardean, actionar majoritar la aceeasi firma, au fost trimisi in judecata in stare de libertate de procurorii DNA, pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, intr-un dosar disjuns din "Gala Bute". "In cursul anului 2010, inculpatii…

- Reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% si neimpozitarea tranzactiilor imobiliare cu o valoare mai mica de 450.000 lei sunt cateva dintre masurile economice adoptate in 2017, printre promisiunile neonorate numarandu-se noua lege a pensiilor sau infiintarea Fondului Suveran de Investitii, potrivit…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- Tariful de terminare al apelurilor pe care il vor practica cei cinci operatori de telefonie mobila cu putere semnificativa pe piata din Romania va scadea, de la 1 mai 2018, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut.

- Normele de aplicare pentru Fondul de garantare a pachetelor turistice vor fi gata pana la sfarsitul lunii ianuarie 2018, iar de anul viitor incercam realizarea unei legi speciale si pentru crearea unui pool de asigurare, pe modelul PAID, a declarat, luni, ministrul Turismului, Mircea Dobre, intr-o dezbatere…

- "Este un buget care-si aseaza ca reper criteriile de la Maastricht. Este gresit. Criteriile de la Maastricht, din punct de vedere deficit bugetar, sunt depasite din anul 2010, cand Consiliul European a propus statelor membre tratatul fiscal pe care l-a ratificat si Romania prin votul din cele doua…

- Reducerea birocratiei este o prioritate absoluta, a afirmat luni, la Palatul Victoria, comisarul european Corina Cretu, precizand ca, de multe ori, a fost ingrozita de ce a vazut in Romania din acest punct de vedere. "Cred ca in privinta procedurilor Romania isi complica singura existenta.…

- Romania a intreprins in perioada 2006 - 2016 cea mai bizara politica a fondurilor publice dintre toate statele europene, potrivit unei analize date publicitatii de Eurostat. Pornita de pe ultimul loc in ceea ce priveste ponderea veniturilor bugetare in PIB, tara noastra a luptat din greu pentru a le…

- Asociatia Municipiilor din Romania (AMR) anunta ca, avand in vedere prevederile proiectului de Lege a bugetului de stat pentru anul 2018, municipiile din Romania inregistreaza pierderi de venituri substantiale. Potrivit unui comunicat al AMR, o cauza a pierderii de venituri este reducerea cotei impozitului…

- Platforma RISE PROJECT a publicat, luni, o investigație jurnalistica al carei subiect este modul in care liderul PSD Liviu Dragnea a folosit banii europeni și, astfel, ”ne-a pagubit pe toți”. Pentru aceasta investigație, jurnaliștii Rise Project s-au documentat in arhivele instanțelor din Teleorman.…

- Strategia Naționala pentru Siguranța Rutiera pentru perioada 2016-2020 are ca obiective majore creșterea siguranței rutiere și reducerea la jumatate a numarului de decese din accidente rutiere pana in anul 2020 fața de anul 2010. Asumarea de catre Romania a acestor obiective este in concordanța cu orientarile…

- Modificarile aduse de Guvern in domeniul impozitului pe venit si al contributiilor sociale creeaza o discrepanta semnificativa intre sumele platite de salariati si de PFA, avand in vedere ca de la 1 ianuarie 2018 oricat de mult ar castiga pe luna o persoana fizica din activitati independente, fie…

- „Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 125.955,5 milioane de lei, iar la cheltuieli in suma de 161.731,9 milioane de lei, cu un deficit de 35.776,4 milioane de lei”, se arata in proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, dat publicitatii de Ministerul Finantelor Publice.…

- In zona de munte a Mehedintiului, o tanara a pus bazele unei afaceri de succes cu ii traditionale romanesti. Camasa brodata manual in atelierul Iuliei Martinescu a ajuns in toate colturile lumii, dar este imbracata si de multe vedete din Romania, care apreciaza aceste bijuterii vestimentare.

- "Prin reglementarea pe care o s-o dam in viitorul apropiat reducem acest cost (al tarifului de terminare n.r.). la 0,84 de eurocenți, ceea ce eu sper ca, intr-un final, va duce la o factura mai mica pentru utilizatori. Pana la sfarșitul anului il punem in dezbatere publica și parcurgem toți pași.…

- In urma promisiunilor electorale, guvernul PSD-ALDE s-a ținut de cuvant in ceea ce privește pomana electorala. Astfel, pensiile și ajutoarele sociale au crescut. Dar cu ce consecințe? Bugetul tarii sufera de pe urma acestor creșteri, in ciuda avertizarilor specialiștilor, guvernul neținand…

- VINCON ROMANIA, unul dintre cei mai mari producatori de vinuri și vinars din Romania, lanseaza luna aceasta un nou brand pentru iubitorii de vin. Sigillum Moldaviae propune o gama de vinuri cu denumire de origine controlata, care provin din podgoriile Huși, Odobești și Panciu, podgorii moldovenești…

- ♦ Piata restaurantelor s-a dublat in perioada 2008-2016, pana la 8,5 mld. lei anul trecut ♦ Numarul de companii a avansat in aceeasi perioada cu doar 27%, ceea ce inseamna ca vanzarile medii per unitate au crescut semnificativ ♦ Piata este in continuare dominata de trei lanturi internationale – McDonald’s,…

- Comunicat de presa: REWE Romania, prin lanțul de magazine PENNY Market, lanseaza campania de brand de angajator „Echipa ta. Pasiunea ta. Magazinul tau” prin care iși propune sa prezinte valorile companiei și oportunitațile de dezvoltare pentru toți cei interesați de domeniul retail-ului. Penny Market…

- Asociatiei Oraselor din Romania AOR , in numele celor 217 unitati administrav teritoriale cu statut de oras, isi afirma ingrijorarea fata de noile masuri impuse prin modificarea Codului Fiscal si indignarea fata de lipsa de dialog real si fata de consultarea selectiva doar a unora dintre structurile…

- Reducerea de 20% se aplica tarifelor cu toate taxele obligatorii incluse dar exclude taxa administrativa. Aceasta promotie se aplica pe 24 noiembrie de la 00.00 pana la 23.59 CET (Ora Europei Centrale). Preturile se aplica doar rezervarilor facute prin wizzair.com sau prin aplicatia WIZZ pentru mobil.…

- Aproximativ șapte milioane de angajați din Romania vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor lor viitoare in urma reformelor adoptate luna aceasta de Guvernul condus de premierul Mihai Tudose, informeaza Financial Times, preluat de Agerpres.ro. Potrivit publicației citate, România a…

- Reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% va afecta grav bugetele autoritatilor locale din Romania, fiind cea mai dura masura luata de un guvern impotriva administratiilor locale din Romania in ultimii 10 ani este de parere IlieBolojan, primarul municipiului Oradea.

- Omul care a pus pe picioare singura fabrica de bere artizanala din Iași ne-a spus cum a reușit sa transforme in realitate acest vis curajos. Capra Noastra este un brand foarte tanar, dar Ionel Pasarica, proprietarul fabricii de bere artizanala, are incredere ca va transforma totul intr-o afacere de…

- Proiectul prevede ca persoanele care au comis o infractiune grava, iar inaintea sau in timpul urmaririi penale ori al judecatii denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit astfel de infractiuni, beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor…

- Pensiile private sunt vitale pentru viitor, pe masura ce presiunile asupra sistemelor publice se accentueaza, iar Romania a reusit pana acum sa construiasca un sistem excelent de pensii private si ar trebui sa nu inceapa sa il slabeasca prin reducerea nivelului contributiilor virate acestor fonduri,…