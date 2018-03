Bogdan Trif: Redeschidem birourile de promovare externa. Este o masura prioritara

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat miercuri, legat de logo-ul care promoveaza Romania, ca exclude posibilitatea folosirii unei oi (aluzie la campania ministrului Agriculturii “Alege oaia”) si ca “frunza doamnei Udrea” nu poate fi schimbata.

- Promovarea Romaniei ca destinatie turistica printr-un brand de tara care sa infatiseze o oaie este exclusa, iar "frunza doamnei Udrea" nu poate fi schimbata pana in 2020, a declarat, miercuri, ministrul Turismului, Bogdan...

- Birourile externe de promovare ale Ministerului Turismului vor fi redeschise pana la sfarsitul acestui an, si tot pana atunci va fi finalizata o strategie integrata in turism, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul de resort, Bogdan Trif. "Vrem sa redeschidem birourile…

- Ofertele turistice din Romania pentru turismul individual vor fi reintroduse in catalogul principal al tour operatorului Dertour, din anul viitor, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Turismului, Bogdan Trif. "Vin de la o sedinta de consultare cu mediul privat. Imi…

- Birourile de promovare turistica a Romaniei se vor redeschide intr-un timp cat mai scurt, a anunțat ministrul turismului, Bogdan Trif. Potrivit acestuia, aceasta masura este una prioritara pentru țara noastra. „Am vorbit cu Ministerul Afacerilor Externe, iar aceasta mesura reprezinta o prioritate pentru…

- Romania va fi reintrodusa pe harta marilor turoperatori din turism dupa ce se anunțase, in urma cu cateva saptamani ca țara noastra a fost scoasa din cataloagele de promovare „Am fost contactat de ministerul turismului și de principalii jucatori din piața. Vrem sa facem tot posibilul sa reevaluam pozițșia…

- "Am susținut, inca de cand s-a anunțat Congresul PSD, ca Liviu Dragnea va caștiga de sus și pana jos. De la bun inceput am spus ca disidenții nu au absolut nicio șansa. In PSD, disciplina este pe primul loc. Probabil ca doamna Ecaterina s-a retras pentru ca deși este foarte iubita in partid, la modul…

- Masurile fiscale luate de Guvern in ultimele luni au pus in dificultate femeile insarcinate si pe cele care abia au devenit mame si se afla in concediu de sarcina si lauzie. Acestea nu sunt neaparat in pozitia de a negocia o marire a salariului ce ar putea compensa impactul masurilor fiscale adverse.…

- Masura luata de ANCOM este una tranzitorie si inseamna ca tarifele de interconectare sunt reduse de la 0,96 eurocenti pe minut, pana la 0,84 eurocenti pe minut. Este, de fapt, media europeana si nivelul ce va fi mentinut pana cand autoritatea va realiza un studiu privind costul pentru terminarea…

- Cristian Tudor Popescu a fost invitat la emisiunea "In fața ta”, unde a vorbit despre motivele pentru care filmele romanești nu au reușit, deocamdata, sa intre in cursa, la categoria "Film Strain”, dar și despre controversele starnite de filmul Adinei Pintilie, "Nu ma atinge-ma”, premiat cu Ursul…

- Ministrul Economiei Danuț Andrușca a anuntat ca aurul comercializat in Romania va fi protejat prin lege, o masura dura de combatere a evaziunii fiscale. Se va aplica marca statului pe toate obiectele din metale prețioase si se asigura, astfel, protejarea consumatorilor romani. Masura anuntata de oficialul…

- Școli inchise in Constanța, Dolj și Giurgiu din cauza ninsorii și gerului. Autoritațile locale au decis suspendarea cursurilor in toate unitațile de invațamant, dupa ce meteorologii au emis coduri portocalii de ninsori abundente, ger și viscol. Inspectoratul Școlar Dolj a dispus ca toate școlile și…

- Indecizia politica de la cel mai inalt nivel, schimbarile dese de premieri si de ministri, protestele de strada care amplifica si ele zgomotul politic si interminabilele scandaluri din Romania ne fac pe fiecare dintre noi sa ne intrebam oare ce va urma si ce ne mai asteapta. Daca la oamenii simpli…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, si presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, au semnat, recent, un Protocol de colaborare, document care va asigura cooperarea intre MAE si mediul universitar in ceea ce priveste diplomatia culturala, educatia si politica externa.„Promovarea…

- Turismul poate si trebuie sa devina principalul contributor la PIB-ul Romaniei, un parteneriat mai bun cu asociatiile patronale fiind necesar in acest sens, a declarat, joi, ministrul Turismului, Bogdan Trif, la deschiderea celei de-a 39-a editii a Targului de Turism al Romaniei. "Vreau sa facem impreuna…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) sustine demersul Companiei Nationale de Transporturi Aeriene TAROM de a dezvolta propria flota, prin inchirierea sau cumpararea a patru aeronave noi Airbus A320 sau Boeing 737, in acest an. Conform unui comunicat al asociatiei, masura de…

- Datoria publica externa a Romaniei a crescut cu peste 1,2 miliarde euro și a ajuns in prezent la 33,53 miliarde de euro, potrivit ultimelor date facute publice de Banca Naționala a Romaniei (BNR). Potrivit datelor facute publice marți de BNR , la finalul anului 2016, datoria publica externa a Romaniei…

- Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- Cel mai dur reality - show din Romania a luat startul aseara, la Antena 1. Concurenții au inceput aventura vieții lor in forța, au avut de parcurs primele trasee și a fost supuși primelor probe din concurs. Finalul a fost unul fericit, caci nicio echipa nu a fost eliminata!

- 2018 este un an pentru stabilirea prioritaților investiționale și a comasarii reglementarilor intr-o singura lege a Turismului, este de parere Bogdan Trif, noul ministru al Turismului. Reducerea birocrației este o alta prioritate a acestuia.

- Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA, i-a fost anunțat finalul carierei in fruntea instituției pe care o conduce de doua mandate. Inregistrarile de duminica seara au avut un impact rapid și puternic in Romania, capitalul de incredere al șefei DNA scazand considerabil.

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Este prima vizita externa pe care șefa Executivului o face, de la preluarea mandatului. Aceasta urmeaza sa se intalneasca, in cadrul vizitei, cu președintele Comisiei…

- Bursa newyorkeza a trecut luni printr-unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani, iar la inchidere indicele Dow Jonea a consemnat o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare fluctuatie zilnica de la criza financiara din 2008, noteaza BBC.Citeste si: Inca un GIGANT din Romania pune…

- WWF-Romania propune adaptarea masurii de silvomediu astfel incat aceasta sa poata asigura, cu bani europeni, plați pentru toate restricțiile necesare conservarii padurilor virgine, a celor din ariile protejate, inclusiv padurile valoroase din perspectiva biodiversitații și a resurselor de sol. „Eu zic…

- Ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, a dispus identificarea de urgenta in Ministerul Turismului a masurilor legale pentru preintampinarea in viitor a blocarii site-ului. Ministrul Turismului a platit astazi suma necesara reactivarii domeniului de travel pentru ca portalul de promovare turistica…

- Romania.travel, portalul de promovare a Romaniei ca destinatie turistica, inchis dupa ce reprezentantii Ministerului Turismului, care il au in administrare, nu au achitat taxa anuala pentru detinerea domeniului. Site-ul a redevenit activ incepand de sambata, dupa ce ministrul Turismului, Bogdan Trif,…

- Ministerul Turismului anunta, printr-un comunicat de presa transmis sambata dupa-amiaza, ca Bogdan Trif a dispus identificarea masurilor legale pentru preintampinarea in viitor a blocarii site-ului si a platit astazi suma necesara reactivarii domeniului de travel pentru ca portalul de promovare turistica www.romania.travel sa…

- Portalul de promovare a Romaniei ca destinatie turistica www.romania.travel http: www.romania.travel a redevenit activ incepand de astazi, potrivit ministerului Turismului.Ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, a dispus identificarea de urgenta in Ministerul Turismului a masurilor legale pentru…

- Romania.travel, portalul de promovare a Romaniei ca destinatie turistica, inchis intrucat reprezentantii Ministerului Turismului, care il au in administrare, nu au achitat taxa anuala pentru detinerea domeniului, a redevenit activ incepand de sambata, ministrul Turismului, Bogdan Trif, platind taxa…

- Romania.travel, site-ul oficial al turismului romanesc din ultimii ani, nu mai poate fi accesat pentru ca reprezentantii Ministerului Turismului, care il au in administrare, nu au achitat taxa anuala pentru detinerea domeniului. Noul ministru de resort, Bogdan Trif, a declarat pentru Profit.ro ca…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). Masura se va aplica…

- Participarile la targurile de turism sunt printre singurele masuri de impact in dezvoltarea incomingului, insa un demers de promovare sustinut facut de autoritatea de stat ar putea atrage o crestere interesanta a investitorilor care sa parieze pe destinatia Romania, a declarat, pentru AGERPRES, Raluca…

- Gandul ca s-ar putea imbolnavi personal, sau cineva dintre cei dragi, este unu dintre motivele de mare neliniște in Romania, teama de boala fiind, in toate statisticile, cea mai mare frica a romanilor, inaintea fricii de saracie, de șomaj, de razboi, de dezordine sociala, de calamitați naturale.…

- Reprezentantii mediului de afaceri, ai ONG-urilor, de la Camerele de Comert si institutii de invatamant superior din cele patru judete ale Regiunii Vest s-au intalnit in premiera, la Palatul Administrativ din Timisoara, pentru a discuta in cadrul unei noi structuri, infiintata de curand de Ministerul…

- Noi reglementari pentru centrele de ingrijiri paliative Foto: Arhiva/ captura video. Numarul de bolnavi incurabili din România a crescut în ultimele decenii, dar sistemul de sanatate nu este pregatit sa le acorde asistenta medicala specializata - se arata în nota de fundamentare…

- Finalul anului 2017 a venit cu un val de numiri in consiliile de administratie ale celor mai mari companii din energie, controlate de stat sau in care statul are un pachet generos de actiuni. In multe cazuri mandatele sunt doar de cateva luni, lucru care practic anuleaza asumarea oricarei responsabilitati…

- Masura vizeaza un numar aproximativ de 15.000 de programatori, in plus fata de cei scutiti pana in prezent. Cei care vor sa beneficieze de aceasta scutire trebuie sa faca dovada inscrierii in invatamantul superior. "Aceasta este o masura prevazuta in programul de guvernare, promovata de…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte...

- Membrii care fac parte din aceasta organizație au spus ca nu mai accepta un guvern propus de PSD-ALDE. "Prea multe experimente facute pe romani", a transmis Corupția Ucide. Mai mult decat atat, organizația amintește ca sambata, 20 ianuarie, oamenii ar trebui sa iasa masiv in strada, la "Revoluția"…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, este si el de partea lui Mihai Tudose in conflictul cu Liviu Dragnea. Dobre spune ca premierul trebuie sa aiba libertatea de a schimba ministri, daca acestia nu corespund exigentelor lui. Mircea Dobre este al doilea ministru care si-a anuntat sustinerea pentru…

- Aproape 100.000 km patrati de suprafete agricole au fost aerofotografiate, pe parcursul anului 2017, fiind in același timp realizate ortofotoplanuri color cu aceste intinderi, se arata intr-un comunicat de presa al APIA. „Agentia de Plati și Interventie pentru Agricultura, prin colaborarea dintre MADR…

- O eventuala decizie privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim necesita o analiza interinstitutionala mult mai complexa, declara la RFI senatorul PSD Titus Corlatean, presedintele Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, apreciind ca este necesara inclusiv o dezbatere in Parlament…

- Atenție, șoferi! In vacanța de Craciun, traficul rutier din Romania va fi monitorizat cu sute de radare, dar si cu dronele! Masura excepționala de siguranța a fost deja testata cu succes si a intrat deja in functiune acum cateva zile.

- Parlamentul da liber la numiri politice in companiile care au capital de stat. La propunerea grupurilor PSD-ALDE, zeci de societati de stat si regii autonome vor avea aceasta soarta. Deputatii au fost convocati marți seara pentru vot in comisia economica. Miercuri propunerea a trecut prin vot in plenul…

- Comparativ cu situatia din luna octombrie 2017, rata anuala a inflatiei a scazut in patru state membre, a ramas stabila in noua tari si a crescut in 15 tari membre, inclusiv in Romania, de la 2% pana la 2,6%. In zona euro, rata anuala a inflatiei a crescut usor in luna noiembrie pana la 1,5%,…

- Realizatorul B1 TV Radu Banciu a comentat in termeni superlativi ceremoniile funerare ale Regelui Mihai, remarcand in același timp ca „acest popor demonstreaza ca iși bate joc de propria istorie” și estimand ce ar urma sa se intample la plecarea din aceasta lume a lui Ion Iliescu. „Ne apropiem de finalul…

- Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, urmand sa fie calculata in funcție de gradul de poluare al masinii. Cristian Muntean, presedintele Asociatiei Serviceu-rilor Independente: „Autovehiculele…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a decis sa scoata totul la lumina. Oficialii BNR au dezvaluit ce datorie externa are Romania la finalul acestui an. In perioada ianuarie – octombrie 2017 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5302 milioane euro, comparativ cu 2 835 milioane…