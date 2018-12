Bogdan Trif, prima reacție după încheierea moțiunii de cenzură Trif susține ca aceștia mint si ca " habar nu au" despre ceea ce au scris, in conditiile in care aduc obiectii la ceea ce au votat cu "doua maini". "Habar nu aveti ce ati scris. Ati reusit performanta de a critica in textul motiunii ceea ce dumneavoastra ati votat cu doua maini. Va reamintesc ca, pe 31 octombrie, Senatul Romaniei a adoptat, in unanimitate, OUG nr. 2/2018 privind garantarea pachetelor de calatorie si serviciilor de calatorie asociate. Este ordonanta care prevede garantarea, protectia 100% pentru turistii care achizitioneaza pachetele de calatorie de la agentiile de turism… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla împotriva ministrului Turismului, Bogdan Trif, intitulata "Turism de România: Un ministru incompetent si o tara fara brand", a fost respinsa, luni, de plenul Senatului.

- Motiunea simpla impotriva ministrului Turismului, Bogdan Trif, intitulata "Turism de Romania: Un ministru incompetent si o tara fara brand", a fost respinsa, luni, de plenul Senatului.In favoarea motiunii s-au exprimat 40 de senatori, iar 76 "impotriva". Votul a fost electronic secret.…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat impreuna cu ministrul Economiei si Infrastructurii din Republica Moldova, Chiril Gaburici, Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul turismului, informeaza, joi, Ministerul Turismului. Dezvoltarea relatiilor…

- 11 turoperatori din China au participat la o vizita de informare in Romania. In cadrul acestui infotrip, organizat de Ministerul Turismului, reprezentantii agentiilor de turism au vizitat obiective din Bucuresti, Brasov, Sibiu, Alba si Timisoara.

- In favoarea motiunii s-au exprimat 40 de senatori, 64 au fost impotriva si 8 s-au abtinut. Votul a fost secret cu bile. Cei 35 de initiatori, senatori PNL si USR, sustineau in textul motiunii ca ministrul Transporturilor "a adus in stare de dezastru sectorul rutier si calea ferata din Romania" si…

- Joi, 13 septembrie a.c., senator Gabriela Crețu, președinta Comisiei pentru afaceri europene din Senatul Romaniei, a prezidat intrevederea comisiilor parlamentare reunite pentru afaceri europene și agricultura ale Senatului și Camerei Deputaților cu Phil Hogan, Comisarul european pentru agricultura…

- Executivul a adoptat joi, la propunerea ministrului Turismului, Bogdan Trif, o hotarare de guvern privind modificarea HG 24/2017 privind functionarea Ministerului Turismului care prevede, printre altele, infiintarea a 20 de birouri de promovare turistica externa a Romaniei.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la Palatul Victoria, ca Guvernul a decis mentinerea in anul 2019 a voucherelor de vacanta in valoare de 1.450 de lei. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la Palatul Victoria, ca Guvernul a decis mentinerea in anul 2019 a voucherelor…