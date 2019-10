Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat miercuri, ca a auzit ca unii hotelieri au majorat tarifele pentru turistii cu vouchere de vacanta, ceea ce este ilegal, dar ca deocamdata nu exista nicio plangere in acest sens. "Vreau sa va spun ca este o sanctiune extrem de drastica, care poate fi aplicata…

- Ministerul Turismului intentioneaza sa introduca o schema de minimis pentru sprijinirea agentiilor care doresc sa participe la targurile internationale de turism pentru a promova destinatii din Romania, a declarat marti, la Sibiu, ministrul Bogdan Trif.

- In sedinta Senatului de la inceputul sesiunii parlamentare, senatorul Stefan Mihu a adresat o interpelare catre Ministrul Turismului, Bogdan Trif. Aceasta cuprinde sesizarea unor disfunctionalitati in utilizarea voucherelor de vacanta de catre operatorii economici cu activitate in turism. Senatorul…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a inspectat luni stadiul lucrarilor pentru “Sania de vara” din orașul Borsec, județul Harghita, proiect pentru care Ministerul Turismului a decontat prima tranșa de bani in valoare de 776.000 lei, potrivit unui comunicat de presa al ministerului. Trif a vizitat…

- Miercuri, 7 august 2019, ora 13:00, la Delfinariul din Constanta, va fi semnat contractul de finantare al proiectului ldquo;Extindere Delfinariului, Municipiul Constanta".Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu va semna contractul de finantare impreuna cu Ministrul Turismului,…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a fost, astazi, la Borșa, in județul Maramureș, unde a semnat contractul de finanțare pentru partia olimpica de schi, un proiect de interes național alaturi de primarul orașului Borșa, Ion Timiș.Proiectul “Partie olimpica de schi in Borșa, județul Maramureș”…

- Joi, 25 iulie, la Borsa, in debutul sedintei ordinare a Consiliului Judetean Maramures, ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat contractul de finantare a proiectului telegondolei si partiei olimpice de schi din localitate. Este prima investitie de anvergura in domeniul schiabil dupa 7 ani, anunta…

- La conferinta de alegeri participa 250 de delegati si presedintele partidului, premierul Viorica Dancila, presedintele executiv, Eugen Teodorovici, vicepresedintele PSD Roxana Manzatu si secretarul general, Mihai Fifor.In jur de 20 de protestatari au fost prezenti in fata cladirii unde…