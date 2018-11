Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat ca in maxim trei saptamani vor exista doua noi statiuni turistice, fiind vorba de Cisnadioara si Cartisoara, din judetul Sibiu, care astfel vor putea accesa fonduri atat nationale, cat si europene.

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat ca partiile ce vor fi amenajate in zona Balea, in Muntii Fagarasului, nu vor afecta ariile protejate. "Am reusit pe domeniul schiabil din Muntii...

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, care este si lider al PSD SIbiu, a declarat, joi seara, ca Liviu Dragnea a fost votat de catre toti membrii de partid, iar potrivit Statutului, in Comitetul Executiv National ”nu se poate pune problema demiterii presedintelui”. Trif sustine ca i-a fost oferit, in unanimitate,…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, care este si lider al PSD SIbiu, a declarat, joi seara, ca Liviu Dragnea a fost votat de catre toti membrii de partid, iar potrivit Statutului, in Comitetul Executiv National ”nu se poate pune problema demiterii

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la Palatul Victoria, ca Guvernul a decis mentinerea in anul 2019 a voucherelor de vacanta in valoare de 1.450 de lei. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la Palatul Victoria, ca Guvernul a decis mentinerea in anul 2019 a voucherelor…

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal si fost primar al orasului New York, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani in care cere verificarea protocoalelor PG-SRI si stoparea presiunilor asupra judecatorilor.

- Sectorul turismului are un deficit de forța de munca de peste 30%, susține Bogdan Trif, ministru de resort, in opinia caruia s-a ajuns in aceasta situație din cauza „mirajului” salariilor mari in afara țarii. Totuși, datele Institutului Național de Statistica (INS) arata luna de luna ca in acest domeniu…

- Redam mai jos integral postarea de pe Facebook a fostului ministru Mircea Titus Dobre: „Ca fost ministru al Turismului, actualmente deputat, nu pot sa accept fake news din partea ministerului pe care l-am condus. In general, n-aș putea sa accept fake news la nivel instituțional. Tocmai de aceea, trebuie…