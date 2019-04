Stiri pe aceeasi tema

- Consiliului Concurentei va lansa in dezbatere publica, in luna aprilie, prima varianta a recomandarilor pe piata de carburanti, iar monitorul preturilor pentru combustibili va fi functional pana la sfarsitul lunii iunie, a declarat, sambata, la Antena 3, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan…

- Senatul a adoptat luni proiectul legislativ initiat de Guvern privind implementarea si operationalizarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului multiplu la alegerile europarlamentare din luna mai, potrivit agerpres.ro.Citeste si Se cauta inlocuitor…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a decis ca incepand de marti sa isi suspende activitatea pana pe 8 martie in semn de protest fata de ordonanta de urgenta de modificare a legilor justitiei, adoptata saptamana trecuta de Guvern, a anuntat institutia…

- uvernul a adoptat in sedinta de ieri ordonanta de urgenta privind majorarea alocatiilor pentru copii, dupa ce Parlamentul a adoptat vinerea trecuta un amendament la bugetul de stat in acest sens. Astfel, incepand cu ...

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca (PNL), spune ca exista "o ingrijorare si chiar revolta" in randul primarilor cu care a avut discutii in ultimele saptamani pe tema bugetului, inclusiv de la PSD, afirmand ca acestia se tem ca marile proiecte de investitii sunt puse in pericol "printr-un…

- Vechimea in munca. Vezi ce trebuie sa faci ca sa primești bani mai mulți de la stat Daca ai muncit ani buni in Romania și vrei sa-ți dovedești vechimea in munca, o poți face printr-o adeverința care sa ateste acest aspect, luat in considerare odata cu modificarile aduse de Guvern la Codul Muncii. Astfel,…

- Proiectul de buget ar putea fi adoptat in Parlament in primele saptamani din februarie si imediat vor fi aprobate si bugetele institutiilor din coordonarea ministerelor, astfel incat proiectele sa fie demarate cat mai repede, a declarat sambata, la Antena 3, ministrul Mediului, vicepremierul Gratiela…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni seara, ca in cursul acestei saptamani va respinge din nou propunerile de ministri transmise a treia oara de Guvern pentru Transporturi (Mircea Draghici) si Dezvoltare Regionala (Olguta Vasilescu). "Aceste doua propuneri vor fi refuzate in cursul acestei saptamani. Intr-o…