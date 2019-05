'Tot timpul am in minte un proverb romanesc ca 'Dumnezeu iti da, dar nu iti baga in traista'. Trebuie sa beneficiem de acest frumuseti ale naturii pe care ni le-a lasat Dumnezeu si trebuie sa stim sa facem proiecte astfel incat sa atragem cat mai multi turisti in zona. Turistii, in definitiv, inseamna bani si dezvoltare locala (...) Vin de la Borsec, mi-a placut foarte mult conceptul de a dezvolta turismul 365 de zile pe an.

Atunci cand ajunge un turist in zona are cum sa isi petreaca timpul si, cu siguranta, daca ai cum sa iti petreci timpul in mod placut, stai mai multe zile si cheltuiesti…