- Comitetul Executiv al PSD s-ar putea reuni si vineri pentru a stabili componenta finala a Guvernului Dancila, urmand ca luni, 29 ianuarie, sa aiba loc audierile ministrilor in Parlament si votul de investitura. Potrivit declaratiilor de pana acum ale liderilor PSD, Guvernul Dancila va avea…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va vota in mod clar impotriva Guvernului Dancila in Parlament. O spune la RFI presedintele executiv al PMP Eugen Tomac, care considera ca presedintele Klaus Iohannis avea alte optiuni pentru desemnarea premierului.

- Rodica Nassar, secretar de stat in MS, a declarat luni, la finalul Comitetului Executiv National al PSD, ca nu a discutat cu niciun lider al formatiunii despre posibilitatea preluarii portofoliului de ministru al Sanatatii, dar a precizat ca ar accepta functia in cazul in care partidul va decide…

- Negocierile din PSD pentru formarea Guvernului Dancila se fac sub asaltul procurorilor DNA, care in ultima saptamana au luat in colimator doi grei ai partidului. Miza cea mare o constituie Paul Stanescu, cel care ar trebui sa preia portofoliul de Ministru al Dezvoltarii și funcția de vicepremier.…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o întrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, înaintea CExN al PSD unde urmeaza sa se discute despre programul de guvernare si componenta noului Guvern Dancila. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a venit la Dragnea insotit de Daniel Chitoiu si Varujan Vosganian. Dragnea are o serie de intalniri si cu liderii de organizatii judetene ale PSD, care fac propuneri privind componenta Executivului. Comitetul Executiv al PSD s-ar putea reuni si vineri, 26 ianuarie,…

- Numerosi ministri isi vor pastra functiile si in Cabinetul Dancila, cei inlocuiti urmand sa fie in primul rand cei care si-au exprimat explicit sustinerea fata de fostul premier Mihai Tudose sau considerati apropiati lui si vicepremierului Marcel Ciolacu, astfel ca discutiile vor viza in principal ministerele…

- Surse citate de HotNews.ro arata ca liderii PSD se vor intruni in Comitetul Excutiv Național pentru a decide componența noului cabinet condus de Viorica Dancila, premierul desemnat. Mai mulți miniștri ar urma sa fie schimbați, in timp ce o parte se vor regasi și in Guvernul al treilea PSD-ALDE, arata…

- Zilele acestea, liderul PSD Liviu Drganea va negocia intens cu UDMR cu scopul de a obtine voturile maghiarilor pentru investirea Guvernului Dancila. Desi are majoritate alaturi de ALDE, PSD ar vrea si sprijinul UDMR tocmai pentru a arata ca se bazeaza in continuare pe o majoritate solida in Parlament,…

- Oana Roman a rabufnit, dupa ce Viorica Dancila a fost desemnata premierul Romaniei, de catre Klaus Iohannis. Vedeta și-a spus punctul de vedere in cadrul emisiunii sale OanaPunctRoman, gazduita de revista VIVA! Romania are prima femeie premier desemnat. Viorica Dancila iși alege Cabinetul și merge in…

- Decretul de desemnare a Vioricai Dancila drept candidat la functia de prim-ministru, publicat in Monitorul Oficial, nu contine numele complet al acesteia, adica Vasilica Viorica Dancila. Totusi, procedura prin care propunerea PSD va fi validata pentru functia de prim-ministru, iar functia sa recunoscuta,…

- Comisarul european Corina Crețu saluta decizia președintelui Romaniei și are și un mesaj pentru noul prim-ministru al Romaniei. ”Salut decizia președintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe doamna Viorica Dancila in funcția de prim-ministru al Romaniei. O felicit și ii doresc mult succes…

- Fostul vicepremier si ministru al Dezvoltarii Sevil Shhaideh a ajuns, miercuri dupa-amiaza, la sediul DNA, unde va fi audiata in dosarul Belina, in care este suspectata de abuz in serviciu. Surse judiciare spun ca expertiza ceruta de procurori in acest caz a fost finalizata, iar fostului vicepremier…

- Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela Gavrilescu, au venit, marti, la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Surse politice au precizat ca la intalnire nu participa liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, acesta fiind…

- 'Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel care sa aiba, din punctul de vedere al CExN, tot sprijinul', a precizat Ecaterina Andronescu. Propunerea a fost onoranta, a spus Ecaterina Andronescu, la Antena 3. Cu privire…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier, au declarat pentru AGERPRES surse social-democrate. Nominalizarea ar fi fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere. AGERPRES/(A - autor: Catalina Matei, editor:…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a numit azi pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, in functia de premier interimar, desi PSD l-a propus Paul Stanescu. La aceasta ora, Comitetul Executiv al PSD discuta nominaliza unui alt premier. Potrivit unor surse politice, liderii PSD il vor propune tot pe Mihai Fifor,…

- Ședința Comitetului Executiv al PSD a inceput, cu o ora intarziere fața de cum era programata. In aceasta ședința liderii PSD trebuie sa desemneze un premier, iar apoi jocurile se vor face la Cotroceni.Surse din ședința PSD ne-au precizat ca deocamdata nu s-au avansat nume și se temporizeaza…

- update: Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar in persoana lui Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor, care ar fi si acceptat de seful statului. Potrivit unor surse, varianta pe care președintele Klaus Iohannis ar accepta-o ar fi Mihai Fifor, unul dintre…

- Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anuntand in consecinta ca isi va depune mandatul, au declarat surse politice. Potrivit unor surse politice, citate de Antena 3, Mihai Tudose și-a prezentat demisia in CEx. Vicepremierul…

- In mai putin de o jumatate de ora va incepe Comitetul Executiv al PSD in care se va decide soarta premierului Mihai Tudose. De fapt, vorbim aici despre transarea conflictului dintre Tudose si Dragnea, dupa ce premierul a cerut ca Ministerul de Interne sa demisioneze. Presa centrala vorbeste deja…

- "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea ce putem aduce in plus pentru Romania si pentru toti romanii, indiferent daca ne-au dat votul increderii lor sau inca nu au facut…

- Executivul este unul politic, dar premierul "trebuie sa fie in orice situatie seful Guvernului", a afirmat, sambata, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre. "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest Guvern sa functioneze si mai bine decat…

- Mircea Titus Dobre, ministrul turismului, se pozitioneaza si el in favoarea premierului in batalia pentru putere din PSD, spunand ca "Mihai Tudose a demonstrat ca cetatenii acestei tari vor sa fie condusi de un lider care le intelege problemele si cauta rezolvarea corecta, fara a face jocuri politice…

- Prmierul Mihai Tudose mai asteapta cateva zile demisia ministrului de Interne Carmen Dan, in caz contrar o va revoca inainte de Comitetul Executiv al PSD, programat la sfarsitul lunii. De partea cealalta, Liviu Dragnea este in turneu prin tara pentru a-si asigura sprijinul baronilor mici si mijlocii.…

- Dupa ce s-a declarat suparat pe Carmen Dan, actualul Ministru de Interne și a declarat ca așteapta demisia sa, premierul Mihai Tudose a inceput sa faca lista cu posibili inlocuitori pentru acest portofoliu extrem de important in aceasta...

- Situația din PSD este una extrem de tensionata, iar prima runda care s-a desfașurat la Comitetul Executiv doar a imparțit taberele și le-a aratat lui Mihai Tudose și Liviu Dragnea in ce poziții stau. Citește și: SURSE - CUTREMUR in Guvern: scandal intre Carmen Dan și Mihai Tudose Runda…

- Premierul Mihai Tudose s-a aratat extrem de nervos in ședința CExN si a intrat in polemica cu mai multi social-democrati. "Nu mai pot sa conduc un trabant și sa ajung in Formula 1", le-ar fi spus Mihai Tudose celor prezenți, potrivit Romania TV. Mihai Tudose a sugerat ca ar fi nevoie…

- Comisioanele percepute de banci pentru deschiderea si inchiderea unui cont, precum si cele pentru retrageri de bani sau interogarea soldului nu vor mai exista, incepand cu data de 27 ianuarie. Legea a fost adoptata in concordanța cu Directiva Europeana (92/2014) are ca scop principal sa creasca accesul…

- Potrivit unor surse politice, Comitetul Executiv National al PSD a fost convocat luni la amiaza pentru a stabili noul ministru al Apelor si Padurilor, in locul demisionarei Doina Pana. Va fi prima intalnire intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, in conditiile in care cei doi se afla intr-un conflict mocnit.

- La sfarsit de an, oamenii serviciilor din justitie au primit ordin sa stranga de urgenta cat mai multe semnaturi impotriva Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR) si a Asociației Magistraților din Romania (AMR), prin care sa spuna ca nu i-au reprezentat in Parlament cand s-au discutat…

- Voucherele de vacanta vor putea fi acordate de orice institutie publica, incepand de la 1 ianuarie 2018, iar pentru acest lucru sunt bugetate 1,7 miliarde de lei, a declarat, joi seara, ministrul Turismului, Mircea Dobre, in cadrul dezbaterilor din comisiile de buget-finante din Parlament. „Voucherele…

- PNL a depus 359 de amendamente la proiectele legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat trimise spre dezbatere si adoptare in Parlament, potrivit unui prim centralizator, au precizat pentru AGERPRES surse din partid. Potrivit acelorasi surse, 16 amendamente au fost…

- Un deținut eliberat din penitenciar in octombrie in baza legii recursului compensatoriu a fost arestat preventiv pentru omor, fiind principalul suspect in cazul unei crime comise in localitatea Cetatea, din județul Giurgiu. Barbatul, care fusese condamnat pentru vatamare corporala grava și viol, a fost…

- Liderii PSD se pregatesc de un party cu ștaif, o petrecere la care se va aduna toata spuma partidului. Liderii PSD se intalnesc la Vila Lac, acolo unde il vor sarbatori pe vicepremierul Marcel Ciolacu, care iși organizeaza ziua de naștere, dar și pe Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, a carui…

- Costel Cașuneanu, candva unul dintre cei mai puternici și mai bogați oameni de afaceri romani, a facut un adevarat circ in fața Parchetului Curții de Apel Ploiești. El a fost adus, marți dupa-amiaza, pentru a fi audiat intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, instrumentat de procurorii…

- Liberalul Catalin Predoiu, despre care se stie ca a condus Ministerul Justitiei, in perioada Guvernului Tariceanu, se numara printre politicienii care au reactionat fata de mesajul venit dinspre Departamentul american de Stat, pe marginea modificarilor menit a fi aduse Legilor Justitiei, in cadrul proiectului aflat…

- Guvernul Romaniei se pregateste de o noua remaniere! Pornite ca niste zvonuri date de surse politice, aceste informatii au fost confirmate chiar de catre numarul 2 din PSD, Niculae Badalau. Presedintele executiv al PSD a anuntat si primul nume ce va parasi guvernul, dar si inlocuitorul ce va fi desemnat.…

- Comisarul șef de la Rutiera a fost ascultat in dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, in 2014, fiind acuzat de luare de mita. In acest dosar, procurorii DNA au interceptat foarte multe persoane, una dintre acestea fiind comisarul șef Sorin Rus, șeful Poliției Rutiere…

- Comisarii au efectuat un control la depozitul de deseuri municipale Pata Rat, judetul Cluj. „Actiunea a vizat verificarea stadiului implementarii proiectului SMID (Sistemul de Management Integrat al Deseurilor) in judetul Cluj, respectiv al inchiderii depozitelor neconforme din zona si verificarea…

- ”Nu inteleg conceptul, sincer. (...) Eu imi vad de Guvern. Avem un stat de care trebuie sa ne ocupam, cu niste romani carora trebuie sa le facem viata mai buna”, a declarat Mihai Tudose, intrebat de jurnalisti daca s-a lamurit ce inseamna statul paralel. Si presedintele executiv al PSD, Niculae…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa in aceasta dupa amiaza la dezbaterea „Orasele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor SMART pentru Ploiesti”, organizata de Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti. Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca seful statului va merge cu trenul…

- Surse din PSD ne-au explicat ca rezoluția adoptata la Herculane nu a apucat sa fie discutata in Comitetul Executiv, chiar daca la final Liviu Dragnea anunța ca a fost votata in bloc. Se pare ca rezoluția a fost adusa la finalul ședinței, atunci cand majoritatea liderilor PSD erau pe picior de plecare…

- In ultimul Comitet Executiv al PSD, de la Baile Herculane, s-a decis adoptarea unei rezoluții a partidului impotriva ”Statului paralel”. Retorica impusa de Liviu Dragnea și de cei apropiați lui nu este impartașita de marea masa a partidului, lucru cunoscut de catre liderul PSD.Citește și:…

- Liviu Dragnea si Mihai Tudose pleaca, joi seara, la Herculane, unde va avea loc Comitetul Executiv al PSD. Posibil sa fie o sedinta cu scântei, dupa aparitia noului dosar penal pentru seful PSD. Surse din partid spun ca acesta nu mai are sustinerea de pâna acum. Liderii PSD…

- Elevii școlii din Naeni s-au inscris, la inceputul anului 2017, intr-un concurs avand ca tema reciclarea deșeurilor și conservarea resurselor naturale, organizat in cadrul proiectului ”Let’s Do It, Romania!” care a demarat in 2009. Pentru expoziția lor de obiecte confecționate din materiale reciclabile,…

- La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai Guvernului.Surse social-democrate spun ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri. Miercuri, Guvernul va adopta, prin Ordonanta de…

- România nu ar avea rezerve suficiente de gaze naturale pentru iarna și va fi nevoita sa importe o cantitate mult mai mare din Rusia, anunnța Realitatea TV, citînd surse din Parlament.

- Alesii PSD si ALDE au depus in Parlament proiectele de lege in ceea ce priveste legile Justitiei. Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut presedintelui Comisiei speciale, Florin Iordache, sa tina cont si de pozitiile sale publice, printre care si prevederea ca presedintele sa nu fie eliminat din procedura…