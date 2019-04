V.S. Președintele Consiliului Județean de Urgența Ploiești, Bogdan Toader, a anunțat ieri ca le-a solicitat tuturor membrilor conducerii Spitalului Județean de Urgența Ploiești sa demisioneze din funcții, ca urmare a deficiențelor depistate in timpul controlului efectuat de catre ministrul Sanatații, Sorina Pintea, la aceasta unitate medicala aflata in administrarea Consiliului Județean Prahova. Practic, solicitarea ii vizeaza pe managerul Marius Niculescu, pe directorul medical Florin Pușcariu, pe directorul financiar-contabil Ion Florea și pe directorul de ingrijiri Manuela Dobre.