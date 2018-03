Stiri pe aceeasi tema

- Obtinerea carnetului de conducere nu mai este o problema pentru persoanele cu dizabilitati din Oltenia! Un instructor auto din Tg. Jiu s-a gandit la nevoile lor si a modificat masina pentru ca cei cu probleme locomotorii sa faca scoala de soferi cat mai aproape de casa si sa nu mai bata drumul pana…

- Școala de Fotbal Bogdan Stelea se redeschide. Noile module de antrenamente incep pe 19 martie. Stejarii Country Club lanseaza noile module de antrenamente de fotbal (1 luna sau 3 luni) incepand cu data de 19 martie. Cursurile sunt dedicate copiilor cu varsta cuprinsa intre 7 și 11 ani și sunt coordonate…

- Persoane necunoscute au dat o spargere la școala prfoesionala din Rascruci, in comuna Bonțida, in cursul nopții de joi spre vineri. Dimineața școala arata ca dupa furtuna, au povestit martori oculari, cu uși rupte, dulapuri ravașite, zeci de hartii impraștiate pe jos. Au fost forțate ușile de la intrare…

- Mesajul Andrei de 8 Martie, dedicat mamei ei, a emoționat pe toata lumea. Vedeta a povestit cat de minunata este cea care i-a dat viața și a povestit intamplari din copilaria ei. Nu i-a lipsit nimic, prin eforturile, firește, ale mamei. Nu I s-a parut niciodata ca a fost bolnava, chiar daca parintele…

- Noile prevederi ridica varsta minima pentru achizitia de arme de foc de la 18 la 21 de ani, introduc o perioada de trei zile de "asteptare" pentru cumparatori si scot in afara legii dispozitivele care permit accelerarea tirului la armele semiautomate. Proiectul legislativ a fost adoptat de Senatul…

- A devenit cunoscuta la OTV cand zbiera, ca din gura de șarpe, ”Sa sune telefonul” așa ca Adela Lupșe a caștigat repede eticheta de ”Isterica de la miezul nopții”. Timpul a trecut, a acumulat cateva kilograme, dar schimbarea s-a produs din nou. Noile forme ale Adelei o fac insa, incompatibila cu jobul…

- Seful Inspectoratului Școlar Județean Brasov, profesorul Ion Negrila, sustine ca la Colegiul National „Emil Racovita“, unde au fost suspendate cursurile, nu a existat pericol de explozie din cauza scurgerilor de gaz, ci a fost doar o defectiune minora, scoala fiind dotata cu senzori de gaz. Totusi,…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- BMW a lansat gama de accesorii M Performance pentru noile SUV-uri X2, X3 și X4. Nemții pun la dispoziția clienților o serie de elemente ceva mai sportive atat pentru exterior, cat și pentru interior.

- La MWC 2018, HMD Global nu a pregatit doar smartphone-uri pentru fani, ci și un clasic reinventat: modelul Nokia 8110. Altfel, s-ar putea sa-l știi dupa numele Nokia Banana. Noile telefoane Nokia anunțate de HMD Global la MWC 2018 sunt Nokia 1, Nokia 6, Nokia 7 Plus și Nokia 8 Sirocco. Fiecare se adreseaza…

- Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, conform datelor transmise miercuri seara de catre Ministerul Educatiei.…

- Asus a anunțat in aceasta seara lansarea noii game de produse Zenfone 5. Sunt disponibile 3 produse, pe plaje de preț diferite: Zenfone 5 lite – un model middle range ce integreaza 4 camere și cu focus pe camera frontala, Zenfone 5 – model ce mizeaza pe un ecran de 6.2 inchi intr-un corp de 5.5 inchi…

- Scoli inchise februarie 2018. Cursurile elevilor au fost suspendate, dupa seria de alerte meteo emise de meteorologii de la ANM. Autoritatile din Braila au decis, astazi, 27 februarie, sa inchida școlile din judet, in zilele de marti si miercuri. Hotararea a fost luata in Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Mircea N. Stoian a aflat „rețeta” dupa care PRO TV iși alege caștigatorii emisiunilor. Jurnalistul susține ca și in edițiile trecute de la „Ferma Vedetelor” s-au luat in considerare aceleași criterii. Și nu vorbim doar de „Ferma”, ci și de alte show-uri marca PRO TV, precum „Fort Boyard”, „Supraviețuitorul”…

- O prietena a studentului libian care a omorat doua persoane a facut unele dezvaluiri despre acesta. Ea a spus ca libianul incepuse sa consume droguri și ca in Romania se simțea singur. ”Nu mi se pare ca este omul pe care il cunosc. Era razna, incepuse sa consume anumite droguri, nu știu ce, dar l-am…

- Noua elevi au murit si alti cel putin 20 au fost raniti dupa ce o masina a intrat sambata in zidul unei scoli din statul Bihar din estul Indiei, a anuntat politia, potrivit dpa. Cursurile tocmai se incheiasera, iar elevii plecau spre casa cand o masina sport (SUV) care mergea cu…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului scolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 –…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani. Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 desaptamani). Structura anului școlar…

- Fundata, localitatea din județul Brașov cunoscuta mai ales pentru turiștii care o viziteaza an de an, ”ascunde” o poveste pe care puțini dintre romani o cunosc. Aflața la cea mai mare inalțime din țara, școala din Fundata este la puțin peste 1.300 de metri altitudine. Am vrut sa aflam cum se face carte…

- Scoala „Avram Iancu” din Baia Mare se afla intr-o situatie iesita din comun, dupa ce parintii clasei I-a C refuza sa-si mai lase copiii la scoala. Pe de o parte, parintii spun ca sunt nemultumiti de iesirile unui copil diagnosticat cu autism, iar pe de alta parte, conducerea scolii nu are niciun temei…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune ca nu exista niciun element de neconstitutionalitate in ceea ce priveste infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures si acuza PNL si PMP ca “folosesc orice ocazie sa blocheze dialogul romano-maghiar”. El a adaugat ca PNL “va trebui sa dea o explicatie…

- Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) extinde gama DUALSHOCK 4 cu doua controllere wireless în culorile Steel Black și Midnight Blue. Fața de versiunea din 2016, controller-ul DUALSHOCK 4 Steel Black are un nou design pentru touchpad și poate fi conectat la consola prin cablu…

- Selectii municipale pentru scolile sociale de inot, gimnastica si judo (Scoala Sociala de Inot Camelia Potec -A 24 februarie, Scoala Sociala de Gimnastica Nadia Comaneci - 3 martie si Scoala Sociala de Judo Alina Dumitru - 4 martie) vor avea loc la finalul lunii februarie si inceputul lui martie, la…

- Luni 29 ianuarie 2018, Școala de Subofiteri Jandarmi „Petru Rareș” Falticeni și-a deschis porțile pentru cei 350 de elevi jandarmi din seria de invațamant ianuarie-noiembrie 2018. Deschiderea oficiala a cursurilor a fost facuta in prezența subprefectului Silvia Boliacu, a viceprimarului municipiului…

- Olimpia Stefan, pictor si profesor la Scoala de Arte din Galati, are un talent aparte. La clasa ei, pe langa elevii liceului de arte, vin si persoane trecute de prima tinerete care nu au avut ocazia in copilarie sa isi urmeze pasiunea pentru pictura din diverse motive. In cei trei ani de cursuri, dascalul…

- Peste 300 de elevi dintr-o școala din județul Vaslui au fost trimiși acasa, joi, din cauza frigului din salile de clasa, dupa ce s-a defectat centrala termica. Cursurile vor fi reluate abia saptamana viitoare, odata cu rezolvarea problemei la centrala termica.

- Franța a luat decizia de a interzice cuvântul ”smartphone” în documentele oficiale, noile reglementari fiind publicate recent în Monitorul Oficial. Astfel, functionarii publici sunt obligati sa foloseasca noile denumiri în documentele oficiale.Propunerea…

- Francezii sunt cunoscuti pentru antipatia pe care o au pentru cuvintele imprumutate din limba engleza (dar si din altele). Sutele de ani de rivalitate dintre Franta si Anglia si-au spus cuvantul aici. Acum, Comisia Generala de Terminologie si de Neologie a propus o expresie care sa inlocuiasca, in limba…

- Cursurile vor incepe in data de 2 februarie, iar organizatorii au anunțat ca mai sunt disponibile doar 10 locuri. Luna viitoare va fi demarata cea de-a XII-a ediție a Școlii Dental Office Managers, un program de training adresat proprietarilor de clinici stomatologice și managerilor care iși doresc…

- Unsprezece elevi si o profesoara au fost raniti luni într-o scoala din Rusia în regiunea Permi (Ural), dupa un atac cu cutit întreprins de doi indivizi cu cagule pe cap, cei doi atacatorii fiind deja retinuti de politie, relateaza RIA Novosti si EFE, preluat de AGERPRES și MOLDPRES. …

- Noile masuri prevazute in ordinul de schimbare a regulamentului in unitațile de invațamant au starnit nemulțumiri atat in randul elevilor, cat și al cadrelor didactice. Cea mai controversata chestiune este cea a interzicerii utilizarii telefoanelor fara acordul profesorilor, dar dezacordurile privesc…

- Vacanța de iarna, inceputa sambata, 23 decembrie 2017, se va incheia duminica, 14 ianuarie, iar luni, 15 ianuarie (a.c.), elevii și preșcolarii se vor intoarce la școala și la gradinița. Din 3 februarie va fi din nou vacanța: cea intersemestriala. Cursurile vor fi reluate chiar de Ziua Culturii Naționale,…

- Noile reguli noi in școlile romanesti sunt de apreciat. Noul regulament școlar prevede faptul ca elevii nu vor mai face de serviciu, telefoanele mobile vor fi strict interzise in timpul orelor, iar uniforma școlara nu va mai fi obligatorie. As face totusi o comparatie. In una din scolile englezesti…

- Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar a fost modificat prin ordin de ministru, noile prevederi urmand a intra in vigoare chiar de luni. Printre altele, este interzis ca elevii sa mai faca de serviciu pe școala sau sa aiba telefoane mobile la cursuri.…

- In luna ianuarie 2018, se desfașoara concursul de admitere la școlile de poliție Campina și Cluj-Napoca. Calendarul de admitere a fost devansat. Activitațile incep pe 10 ianuarie și dureaza pana la data de 20 ianuarie – ziua examenului scris. In luna ianuarie a acestui an, Scoala de…

- Elevii si prescolarii vor intra de vineri, dupa terminarea orelor, in vacanta de iarna, urmand sa reinceapa cursurile pe 14 ianuarie 2018, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat ca va emite noi bancnote și monede, incepand cu 1 ianuarie 2018, care vor circula pe piața in paralel cu cele vechi. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de 1 ianuarie 2018. Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua…

- AOC lanseaza astazi trei noi monitoare de gaming, ce extind linia de succes reprezentata de modele populare precum G2460PF și G2460V16. In afara de design-ul cu 3 fețe fara rame, la noua serie G90 se adauga un set impresionant de specificații și caracteristici, ce garanteaza o experiența de joc calitativa.…

- In cadrul proiectului educational de voluntariat „MICII VOLUNTARI”, scolarii claselor a III-a B, C si D de la Școala gimnaziala „Duiliu Zamfirescu” Focsani, condusi de invatatoarele Gavrila Daniela, Sava Anca si Pricope Gina, au ajuns cu Mos Craciun la Centrul Comunitar…

- Joi, 14 decembrie 2017, ora 12.00, la centrul de presa multimedia Sputnik Moldova, va avea loc conferința de presa cu tema: „Mișcarea de Tineret „Urmașii lui Ștefan” lanseaza proiectul „Școala de Afaceri pentru Tineri”