Stiri pe aceeasi tema

- Sanda Zdraila a crescut pana la 61 de ani 12 copii. Doi ai ei și alți zece abandonați prin spitale, care au ajuns in protecția statului. Cei mai mulți dintre copiii ajunși in casa familiei Zdraila au fost adoptați de familii iubitoare, cu care Sanda ține legatura și ii crește inima sa vada ca au rezultate…

- Scenarist si actor, Andreas Petrescu a vorbit deschis atat despre viata alaturi de sotie si copil, cat si despre perioada din timpul liceului si a facultatii in cadrul emisiunii “CulTOUR”, difuzate la Happy Channel.

- Cunoscut critic de film și prezentatoare Happy Channel, Irina Margareta Nistor rememoreaza etape importante din viața sa, vorbind despre copilarie, dar și despre oamenii care și-au lasat amprenta asupra ei, in cadrul ediției “CulTOUR”. “Intr-o prima faza am zis ca o sa ma fac poștaș, imi placea ca-i…

- Cariera ei in lumea artistica a inceput in urma cu aproximativ trei decenii, iar in acest timp Carmen Tanase a dedicat totul profesiei sale iubite. Iubita și talentata de publicul roman, indragita actrița...

- Cariera ei in lumea artistica a inceput in urma cu aproximativ trei decenii, iar in acest timp Carmen Tanase a dedicat totul profesiei sale iubite. Iubita și talentata de publicul roman, indragita actrița a facut marturisiri emoționante despre drumul pe care l-a ales, in cadrul emisiunii “CulTOUR”.…

- Cariera ei in lumea artistica a inceput in urma cu aproximativ trei decenii, iar in acest timp Carmen Tanase a dedicat totul profesiei sale iubite. Iubita și talentata de publicul roman, indragita actrița a facut marturisiri emoționante despre drumul pe care l-a ales, in cadrul emisiunii “CulTOUR”,…

- Cariera ei in lumea artistica a inceput in urma cu aproximativ trei decenii, iar in acest timp Carmen Tanase a dedicat totul profesiei sale iubite. Iubita și talentata de publicul roman, indragita actrița a facut marturisiri emoționante despre drumul pe care l-a ales, in cadrul emisiunii “CulTOUR”,…

- Loulou, fosta concurenta de la X Factor, traiește o poveste de iubire fascinanta cu Luis Lazarus de opt ani de zile, iar astazi, la ”Prietenii de la 11”, ei au vorbit despre cum s-au distrat in aceasta vara.