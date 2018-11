Stiri pe aceeasi tema

- Cu lacrimi in ochi, actorul Bogdan Stanoevici face marturisiri emotionante, astazi, de la 17.30, la “CulTOUR”, retraind emotiile celei mai frumoase zile din viata lui. Acesta isi deschide sufletul si vorbeste despre un moment care l-a marcat.

- Bogdan Stanoevici le arata telespectatorilor Happy Channel o latura mai putin cunoscuta despre el, in cadrul emisiunii “CulTOUR”, care se va difuza astazi de la ora 17.30. Actor cu o vasta experienta in domeniul artistic atat in tara, cat si in afara tarii, acesta vorbeste despre drumul profesional…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a sustinut o declaratie de presa in care a raspuns la cateva dintre acuzatiile lansate de ministrul Toader la adresa sa. La finalul declaratiei a avut lacrimi in ochi, scrie Romania TV. Va rog sa mi scuzati starea emotionala, dar nu mi e indiferent. Ma simt intr un…

- Lacrimi multe "i o durere de nedescris! Doar asta s-a sim:it astEzi in Boc"a, aolo unde Teodora a fost condusE pe ultimul drum. Feti:a ucisE de "oferul care conducea cu 200 de kilometri pe orE "i fEcea live la volan a fost inmormantatE.

- Soțul Andreei Ilieș, din Blaj, a patra victima a tragicului accident rutier din Turcia, a murit și el, la scurt timp dupa inmormantarea soției sale, Catalina Andreea Ilieș și a socrilor sai, Dan Ioan Ilieș și Cornelia Luminița Ilieș, scrie Observator.tv. Victima a tragediei din Turcia, in care și-au…

- Horoscop de weekend 28 – 30 septembrie 2018. In acest sfarșit de saptamana, nativii unei zodii vor fi puși in dificultate, mai ales intr-o problema cum ar fi alegerea unui cadou, in timp ce persoanele nascute intr-o alta zodie vor varsa lacrimi de fericire.

- Alexia Eram xi-a inceput dimineata majoratului cum nu se poate mai bine, alEturi de oamenii dragi ei, iar dupE ce au mancat micul dejun, fiica Andreei Esca a inceput sE se pregEteascE intens pentru seara cea mare.

- Anul acesta a fost unul foarte dificil pentru suverana Olandei, ea pierzandu-și sora in urma cu cateva luni. Acum, și-a reluat activitațile oficiale, dupa o scurta vacanța de vara, insa revenirea n-a fost una lipsita de evenimente emoționante pentru Regina Maxima. In lacrimi! In cadrele oficiale surprinse…