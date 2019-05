Bogdan Stanoevici, fost ministru PSD, și actor in serialul Fructul oprit de la Antena 1, a anunțat ca va candida pentru funcția de președinte al Romaniei.

"De cațiva ani incoace ma tot intreb ce ar trebui facut pentru Romania și pentru ca Romania mea arata altfel am luat poate cea mai importanta decizie a vieții mele - aceea de a candida pentru funcția de președinte al Romaniei", a zis Bogdan Stanoevici.

"De ce? Pentru ca am o datorie de conștiința fața de țara mea in care m-am nascut și m-am format ca individ. Și mai am o datorie de suflet fața de mama mea care a iubit aceasta…