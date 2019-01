Bogdan Stancu tocmai a semnat noul contract! Revine la echipa pentru care a marcat 36 de goluri

Stiri pe aceeasi tema

- Cariera lui Bogdan Stancu (31 de ani) va continua in Turcia. "Motanul" s-a inteles cu Genclerbirligi, liderul din liga a doua a Turciei, dupa ce nu a batut palma cu Gigi Becali pentru o venire la FCSB.

- Pivotul Raluca Agrigoroaie a semnat marti, un contract cu echipa de handbal Corona Brasov. Jucatoarea a ajuns la Brasov imediat dupa accidentarea Georgianei Ciuciulete, si va debuta in tricoul Coronei in meciul cu HC Zalau, care se va disputa vineri, de la ora 17.30, in deplasare. Presedintele clubului…

- Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat, Mircea Rednic il vrea pe Bogdan Stancu la Dinamo, atacantul fiind liber dupa desparțirea de Bursaspor. In cursa pentru Bogdan Stancu, 31 de ani, Dinamo va avea o adversara din Turcia. Erkan Sozeri, antrenorul lui Genclerbirligi, a spus ca echipa de pe locul 1 din…

- Mircea Rednic s-a lamurit de tinerii lui Dinamo și cauta sa aduca jucatori cu experiența in pauza competiționala din iarna. Printre aceștia se afla și Bogdan Stancu, 31 de ani, fostul atacant al FCSB-ului și al echipei naționale. Liber de contract dupa desparțirea de Bursaspor, "Motanul" are insa cifre…

- Dat afara de Dinamo pe 13 octombrie, dupa aproape o luna in funcție, Claudiu Niculescu a semnat un contract cu CS Mioveni. Potrivit surselor GSP.RO, Claudiu Niculescu, 42 de ani, a semnat un contract pe 2 ani și jumatate cu CS Mioveni, locul 7 din Liga a 2-a. La formația argeșeana, Niculescu planuiește…

- Bogdan Stancu (31 de ani) va fi liber de contract din iarna. Transferat pe 18 ianuarie 2017 de la Genclerbirligi, pentru 750.000 de euro, "Motanul" se desparte de Bursaspor, anunța CNN Turk. Atacantul, 31 de ani, care nu a mai fost platit din 23 octombrie, a decis sa-și rezilieze contractul. Nu a acceptat…

- Atacantul Gregory Tade a semnat un contract valabil pentru un an si jumatate cu Dinamo, francezul fiind transferat in Liga 1 Betano de fiica lui Mircea Rednic, antrenorul bucurestenilor.Jucatorul de 32 de ani se intoarce in campionatul romanesc dupa o lunga pauza, in 2016 el fiind cedat de…

- Mircea Rednic a fost tras la raspundere pentru faptul ca a preluat Dinamo intr-o perioada in care echipa era condusa de Claudiu Niculescu. Intr-o interventie la ProSport Live, Claudiu Vaiscovici a declarat ca nu intelege cum a putut ”Puriul” sa dea curs ofertei intr-o astfel de...