Bogdan Radivojevic, extrema dreapta a nationalei Serbiei, va juca din vara la echipa maghiara Pick Szeged, care isi propune sa atace cat mai curand titlul in Liga Campionilor, scrie Mediafax.

Jucatorul in varsta de 25 de ani a marcat sase goluri in partida de aseara dintre Serbia si Franta (21-32), in cadrul Grupei A. Radivojevic joaca in prezent la Rhein Neckar Lowen, insa handbalistul este rezerva lui Patrick Groetzki. Pana sa ajunga in 2017 la actuala sa echipa, sarbul a fost legitimat la o alta echipa de top in Bundesliga, la Flensburg, dar si acolo a fost a doua optiune, dupa danezul…