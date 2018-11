Proprietati Bogdan Oslobeanu, Impact: Analizam extinderea in orasele principale din tara Tweet Print Mail

Autor: Bogdan Alecu

astazi, 00:07 1

Impact Developer & Contractor va demara in perioada imediat urmatoare un proiect rezidential in Constanta si ia in calcul construirea de birouri in orasele secundare ale Romaniei, pentru a miza pe expansiunea puternica a acestora.

„In orasele secundare o investitie in birouri ar avea sens. Spre exemplu in Iasi. In Bucuresti toate studiile arata o piata aglomerata, o chirie care stagneaza si preturi la terenuri tot mai mari, ceea ce…