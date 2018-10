Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia produsa ieri in Arad, in urma caruia doi membri ai galeriei lui UTA si-au pierdut viata, i-a determinat pe fanii „Batranei Doamne” sa-si anuleze deplasarea la derby-ul cu ASU Politehnica. Suporterii timisoreni nu au ramas indiferenti la suferinta rivalilor si au hotarat ca la acest meci sa…

- Cei patru tineri erau suporteri ai UTA. In aceasta seara, la Sala Polivalenta a avut loc o repetiție a coregrafiei pentru meciul cu ASU Poli. Cei patru tineri au participat la repetiție și au plecat de la Sala Polivalenta, apoi au plecat cu BMW-ul spre Micalaca, dar s-au intors spre oraș. „Un tanar…

- Programul vizitei de promovare și documentare a corpului diplomatic strain acreditat in Romania organizata in contextul marcarii Centenarului Marii Uniri, din care au facut parte 27 de ambasadori a inclus la Arad și o depunere de coroane la monumentul lui Vasile Goldiș. In cadrul intalnirii cu autoritațile…

- Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Centrul de Studii Iudaice „Academician Nicolae Cajal”, Comunitatea Evreilor din Arad, cadre didactice și studenți l-au omagiat pe acad. Nicolae Cajal prin depuneri de jerbe de flori la bustul academicianului aflat in fața Sinagogei Ortodoxe din Arad. Prof.…

- Pentru reducerea evaziunii fiscale și asigurarea unui mediu concurențial corect pentru toți contribuabilii, Ministerul Finanțelor Publice va implementa la nivel național noul sistem de case de marcat. Astfel, in 24 mai a.c. a fost aprobata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 44/2018 potrivit careia…

- Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, presedintele Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, a avut o intrevedere cu Mihai Fifor, Ministrul Apararii Nationale si cu general de brigada dr. Ionel Oprea, seful Direcției Medicale, cu ocazia vizitei efectuate, vineri, de reprezentantii MApN, la fosta Policlinica…

- Accident mortal pe DN 7, la intrarea in localitatea Sambateni: soferul unui microbuz a murit in urma ciocnirii cu o betoniera. Un microbuz fara pasageri se deplasa pe DN 7, de la Arad spre Lipova. La intrarea in Sambateni, soferul s-a aplecat pentru cateva clipe, a pierdut controlul volanului, a trecut…

- ANAF a creat posibilitatea operatorilor economici de a depune, prin intermediul Spațiului Privat Virtual, documentele aferente procesului de solicitare și atribuire a numarului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale. Astfel, prin intermediul Spațiului Privat Virtual, utilizatorii…