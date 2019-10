Bogdan Matei, ministrul Tineretului şi Sportului, la final de mandat: Funcţie vremelnică, asta înseamnă viaţa politică "Mesajele de ramas bun sunt cele mai grele... Nu sunt nici priceput la a asterne cuvinte in clipe triste si nici nu vreau sa sune a mesaj de despartire... Vreau doar sa transmit lumii sportului din Romania, si, deopotriva, tuturor tinerilor, ca mandatul meu de ministru al tineretului si sportului a fost cea mai frumoasa experienta din viata mea. Mereu am spus ca este o functie vremelnica, asta inseamna viata politica. Viata, pentru care am sacrificat-o pe cea personala, inclusiv familia. Dar, la fel, mereu am sustinut ca este important, ca atunci cand pleci, sa stii ca lasi ceva in urma ta",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

