- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a anuntat, luni, ca este cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara la sesizarea judecatorului de la Curtea Constitutionala, Petre Lazaroiu.

- Judecatorul CSM Bogdan Mateescu anunța ca este cercetat disciplinar de Inspecția Judiciara ca urmare a unei sesizari formulate impotriva lui de judecatorul CCR Petre Lazaroiu."Va spuneam ca eu cred sincer in ideea de transparenta si ca nu am nimic de ascuns.In aceasta linie de consecventa, aduc…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a explicat, miercuri, la ieșirea din sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde a participat la ședința Secției pentru procurori, ca se dorește o stabilitate pentru procurori, iar prevederile ordonanței de urgența nu se aplica retroactiv. “Am avut…

- Nicolae Solomon, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a solicitat joi amanarea audierii Adinei Florea, propusa pentru sefia DNA, pe motiv ca exista o sesizare pe numele acesteia la Inspectia Judiciara, transmite Agerpres.roMinistrul Justitiei, Tudorel Toader, s a opus si le a cerut membrilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca va sustine declaratii de presa marti, 28 august, la ora 18,00. Ii da replica Procurorului General, Augustin Lazar. Inca de la inceput, a precizat ca nu este un drept la replica, ci sunt doar cateva precizari. Decizia sa de a-l evalua pe Augustin Lazar…

- Procurorul militar Bogdan Ciprian Pirlog – cel care s-a autosesizat in cazul protestelor din 10 august și a intocmit halucinantul proces-verbal care a stat la baza deschiderii dosarul penal – a fost trimis de Inspecția Judiciara in fața Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a reactionat dupa valul de stiri privind cercetarea unor magistrati de catre Inspectia Judiciara in urma unor sesizari sau autosesizari. Reactia vine dupa ce informatiile potrivit carora procurorii militari din dosarul 10…

- Avocata fostului judecator Stan Mustata, care a murit in chinuri in spital, dupa ce a fost plimbat intre trei penitenciare, in miezul nopții, a anunțat ca va face plangeri penale. Avocata Lorette Luca a precizat ca, pe langa plangerile penale, va sesiza și Ministerul Justitiei cu privire la situatia…