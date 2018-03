Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca nu s-a calificat la Camppionatul Mondial din Rusia, reprezentativa de fotbal a Romaniei are un program foarte incarcat in acest an, cu jocuri amicale și oficiale in Liga Națiunilor. Cu toate acestea, selectionerul Cosmin Contra vrea si mai multe jocuri, inaintea editiei de debut a competitiei…

- Ce lovitura a dat Gabi Enache, la finalul primei luni a acestui an! Sub o permanenta presiune la FCSB, atat din partea suporterilor, cat și a finanțatorului Gigi Becali, fotbalistul a semnat cu Rubin Kazan. Gigi a fost de acord, parțile au reziliat contractul, Gabi și-a gasit imediat de munca. Anamaria…

- O pauza intre ore la un liceu din comuna Insuraței, județul Braila, a condus, cum e normal, la discuții intre elevi, dar și catre unele jocuri care se practica, de regula, in școli. Numai ca nimic nu a fost in regula la acea școala! O fata a cazut victima unei glume puse la cale de […] The post VIDEO…

- Cosmin Contra spune ca-l dorește foarte mult pe Bogdan Lobonț in staff-ul sau de la naționala, insa a vorbit cu Francesco Totti, iar acesta i-a transmis ca nu vrea sa-l lase pe portar sa renunțe la cariera de jucator. "M-am intalnit cu Totti la un AS Roma - Lazio și mi-a zis ca nu concepe o echipa a…

- Ion Iliescu și-a sarbatorit sambata, 3 martie, ziua de naștere. Fostul președinte al Romaniei a implinit 88 de ani. In 2003, a acordat un interviu și toata lumea a aflat ce avere are fostul președinte al Romaniei. „Cel mai constant si profund suport, in toata viata mea, a fost si este sotia. Alaturi…

- Donald Trump ar face orice numai sa nu restricționeze accesul la arme de foc al americanilor, inclusiv sa ne lase fara jocuri video violente care au existat de cateva decenii. Americanii au o problema majora cu crimele in masa și atentatele. Cele mai multe dintre ele nici macar nu au vreo legatura cu…

- Președintele Federației Europene de Judo spune, intr-un interviu acordat Realitatea TV, ca Romania are judokani cu inima mare pentru ca are tradiții minunate. SERGHEI SOLOVEYCHIK crede ca judokanii romani ar putea sa obțina cel puțin doua medalii la Jocurile Olimpice. Președintele Federației Europene…

- Ieri am reușit sa oferim un bilet de pariuri pe care a scris ”profit”, inca de la publicare. Am miza pe cel puțin cu gol inscris de Hansa Rostock, la Werder, oaspeții facandu-și datoria din prima jumatate de ora a jocului, precum și pe 2 sau mai multe modificari ale tabelei in Roda – Heracles. […] The…

- Cati bani se dau la nunta in 2018. Cununia civila, cea religioasa și botezul sunt motive de bucurie sincera și de emoții puternice, mai ales atunci cand afli ca sora ta, fratele tau sau prietena cea mai buna ori prietenul cel mai apropiat se casatorește. Și, totuși, dupa ce asimilezi vestea cea mare,…

- Adrian Mutu i-a raspuns lui Alexandru David, președintele lui Dinamo, care i-a acuzat pe "Briliant" și pe Cosmin Contra ca ar fi de vina pentru faptul ca formația roș-alba n-a prins play-off-ul. "Ințeleg supararea celor de la Dinamo pentru ca n-au prins play-off-ul, dar nu se poate da vina pe mine și…

- De la 1 martie, salariile medicilor si profesorilor cresc semnificativ. De aproape 4 ori pentru un medic primar, de exemplu. Insa nemultumirile nu dispar. Sindicalistii reclama plafonarea sporurilor salariale la 30 la suta. Ministerul Sanatatii le reaminteste medicilor ca majorarile din Sanatate sunt…

- Desi in tara sunt, inca, multe drumuri inchise, desi avem cod portocaliu de ger si, in unele locuri, de viscol, desi sunt multe situatii de urgenta in tara, “mega-paranghelia” tanarului liberal giurgiuvean Adrian Chiran “tine prima pagina” in presa nationala. Dupa ce ziarul Can-Can a publicat imagini…

- Vesti imense pentru medici, dar si pentru profesori. In direct la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a anuntat mariri salariale incand cu data de 1 martie 2018. „Cresc salarii pentru medici si asistente. Primesc 20% cei din personalul didactic universitar si preuniversitar. Un medic…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a oferit primele declarații referitoare la bilanțul DNA pentru anul 2017. Șeful statului a explicat ca, din perspectiva sa, „suntem tot mai departe de o revocare” a Laurei Codruta Kovesi. „Nu va fi nicio decizie astazi. Trebuie sa asteptam motivarea de la CSM.…

- Vica Blochina și-a surprins fanii cu o imagine care le-a dat de gandit! Blondina s-a pozat imbracata sumar, abia trezita din somn, in dreptul unui pat matrimonial „ravașit”. In imagine Vica pare ca abia s-a trezit dupa ce a petrecut noaptea cu o prezența masculina. Hainele sunt aruncate in pat, ea are…

- PSG a caștigat la scor de neprezentare, scor 3-0, derby-ul susținut pe teren propriu in runda a XXVII-a din Ligue 1 contra celor de la Marseille. Disputat in fața a aproximativ 48 mii de spectatori, meciul de pe „Parc des Princes” dintre PSG și Marseille a fost la discreția liderului din Ligue 1 care…

- CAȘTIGATOR FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Seara trecuta, romanii au stat cu sufletul la gura și le-au ținut pumnii preferaților din finala concursului Eurovision Romania 2018. Dupa ce concurenții au performat pe scena Salii Polivalente din Bucuresti, publicul a votat timp de o ora si a ales reprezentantul…

- Scandal mare in vestiarul FCSB, dupa eliminarea in fața lui Lazio, dar mai mult din cauza umilinței de la Roma, 1-5! Gigi Becali e un car de nervi. Abia schimbase obiectivul: renunțase la titlu, in favoarea unui trofeu mult mai prețios, Europa League! Este, insa, picatura care a umplut paharul! CANCAN.RO,…

- Un tanar de 21 de ani a din localitatea Gheorghe Doja a murit, vineri seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate pe DC 51. „Masina s-a incolacit pe un stalp de electricitate, care s-a rupt de la baza si se tine doar in firele electrice”, a declarat purtatorul de cuvant al […] The…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Prima dinamoviștilor pentru calificarea in play-off. Conform Gazetei Sporturilor, președintele lui Dinamo, Alexandru David, a mers vineri la Saftica, pentru a discuta cu jucatorii și staff-ul inaintea meciului de la Giurgiu. Acesta i-a anunțat pe jucatori ca au o prima de 30.000 de euro pentru o victorie…

- Rugamintea i-a fost ascultata! Iar Diana Dumitrescu a primit in cea de-a zecea zi petrecuta la „Ferma Vedetelor” testul de sarcina pe care l-a cerut. Actrița a avut un gest surprinzator pentru mulți in momentul in care nea Rața i l-a dat. Daca intr-una dintre zile concurenții de la „Ferma Vedetelor”…

- De aproape patru ani, Beyonce de Romaniaiși crește fetița singura. Și asta pentru ca Nicolae Guța iși aduce aminte rar de micuța Anais. Astfel, la ușa artistei și-au facut apariția reprezentanții de la Protecția Romaniei ca sa vada in ce condiții e crescuta fiica vedetei cu celebrul manelist. Mama lui…

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- La mai puțin de 24 de ore dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit ca Ana Baniciu și Smiley și-au dat mesaje nepotrivite, Gina Pistol a vorbit despre acest subiect. Prezentatoarea de la „Asia Express” a marturisit ce parere are despre gestul fiicei lui Mircea Baniciu, dar și cum este…

- De șase ani, Cat Music ocupa primul loc in topul celor mai ascultate piese ale anului la radio. Potrivit Media Forest, din anul 2012 pana astazi, cele mai difuzate single-uri au fost ale artiștilor Cat Music. In 2017, „Weekend“ a fost cea mai difuzata piesa a anului. Colaborarea dintre The Motans și…

- Utilizatorii de dispozitive mobile, fie ca ruleaza Android-ul companiei Google sau iOS-ul celor de la Apple, sunt tot mai ingrijorați de acuzațiile publice de spionaj in dauna lor. CANCAN.RO, site-ul numarul 1 din Romania, a prezentat un experiment incredibil facut de jurnaliștii americani, care arata…

- Carmina s-a intors la Arad, la mama ei, Ami Teiceanu, insa ii simte lipsa tatalui. Fiica cea mare a lui Liviu Varciu i-a transmis un mesaj emoționant artistului. El și fosta lui iubita au cazut de comun acord ca adolescentei ii este mai bine la Arad, acolo unde a stat pana acum cateva luni. Cu […] The…

- Cei care calatoresc des cu avionul știu aceasta senzație! Exista o explicație logica pentru care ați simțit de multe ori ca veți ingheța in timpul unui zbor. Singura soluție salvatoare pentru pasageri este sa-și ia haine mai groase pe ei, chiar daca locul unde vor ateriza calduros. Potrivit unui studiu…

- Carmen de la Salciua seamana tot mai mult cu Bianca Dragușanu și nu doar din punct de vedere vestimentar, ci și fizic. Asta o afirma și prietenii apropiați ai cantareței de muzica populara. O poza postata de artista pe Facebook i-a uimit pe fanii ei. Blonda, foarte slaba, cu un bust generos și cu buze…

- O vanzatoare din Craiova a fost amenințata cu o sticla de un hoț. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, cand doi tineri au intrat in magazin, cu intenția de a fura. Camerele de supraveghere amplasate in incinta magazinului au surprins momentul in care unul dintre talhari a pus mana pe o sticla și…

- Revenirea lui Ianis Hagi (19 ani) in Liga 1 pare sa faciliteze drumul fiului lui Gica Hagi catre echipa naționala. Acesta a fost apreciat de staff-ul naționalei dupa primul meci jucat de la revenirea la Viitorul, 1-1 cu Astra Giurgiu. "L-am urmarit pe Ianis Hagi in Antalya, a crescut mult, este mult…

- Tricolorii lui Cosmin Contra vor debuta in noua competitie, Liga Natiunilor, pe 7 septembrie.A Conform programarii, reprezentativa Romaniei va intalni in primul meci pe teren propriu selectionata Muntenegrului intr-un meci care se va juca A pe teren propriu fara spectatori, ca urmare a unei sanctiuni…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a dezvaluit ca actiunea anti-guvernamentala virulenta a lui Tudor Chirila contrazice regulamentul CME ( VEZI AICI: PRO TV prin Tudor Chirila in spatele mobilizarii #REZIST. Ce interese are televiziunea nr.1 sa scoata romanii in strada si cine e “sforarul”…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei a ramas stupefiata in fața ultimelor declarații ale președintelui Senatului și de asemenea președinte ALDE, Calin Popescu Tariceanu.Acesta a declarat ca fiind oportuna aducerea UDMR-ului la guvernare ținand cont ca este anul Centenarului și,…

- Primul meci amical al anului 2018 pentru Campina, dar si pentru Petrolul Ploiesti si Steagul Rosu Brasov, a avut loc pe terenul sintetic din incinta Caminului Petrol. A fost un meci frumos, cu de toate - 13 goluri, doua penalty-uri, atmosfera, dar si o accidentare destul de serioasa.

- Golul iesenilor a fost marcat de Andrei Sin, in minutul 54. Pentru Rostov a inscris Soloviov, in minutul 39. La meci a asistat si Cosmin Contra. CSM Poli Iasi are programat urmatorul amical, vineri, in compania echipei Korona Kielce.

- Presa din Spania a trecut la masuri in ceea ce-l priveste pe Cristi Ganea, omul dorit cu insistenta de Athletic Bilbao. Radio Euskadi l-a sunat pe selectionerul Cosmin Contra si l-a intrebat despre fundasul lui Hagi, campion cu Viitorul, care a ajuns la echipa nationala si sub comanda lui Contra.

- Mugur Ciuvica a vorbit despre informatiile-bomba aparute in Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, legate de fostul Ministru de Interne Vasile Blaga, actual boss PNL. Politicianul si apropiatii lui au chefuit la hotelul de lux Edelweiss din Poiana Brasov, detinut de milionarul Calin Mitica, anchetat…

- Fost antrenor la majoritatea echipelor de traditie din fotbalul romanesc, Gheorghe Multescu a vorbit, intr-un interviu pentru ProSport, despre cum l-a ajutat pe Constantin Budescu sa se puna pe picioare, in perioada in care a pregatit Astra Giurgiu. Multescu recunoaste ca actualul mijlocas al FCSB-ului…

- Cosmin Contra, antrenorul echipei naționale, spera sa rezolve cat mai rapid problemele din atacul primei reprezentative. Staff-ul sau ii va vizita i perioada urmatoare pe cei mai importanți atacanți romani din strainatate. Totuși, "Gurița" mai are o dorința și mizeaza pe revenirea in forma a lui Andrei…

- Vasile Miriuța a fost aspru criticat de lumea fotbalului pentru parcursul lui Dinamo din momentul in care antrenorul baimarean a preluat echipa de la Cosmin Contra, lasata de "Gurița" pe locul 7. "Tati" nu a reușit sa urce vreo poziție pana acum, dar in clasamentul formei de moment "cainii" stau bine.…

- Messi sau Cavani va caștiga titlul de golgheter al anului 2017. Pe cei doi ii despart un singur gol. Argentinianul Lionel Messi, starul formației FC Barcelona, și uruguayanul Edinson Cavani, atacantul echipei Paris Saint-Germain, se afla in lupta directa pentru caștigarea titlului de golgheter al anului…

- Gigi Becali a facut dezvaluiri incredibile intr-o emisiune televizata. Patronul FCSB a povestit cum fostul sau angajat de la Steaua, Cosmin Olaroiu, l-ar fi batut pe Florin Calinescu intr-un restaurant, dupa ce cunoscutul actor ar fi facut mai multe remarci la adresa tehnicianului."Cine e…