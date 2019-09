Stiri pe aceeasi tema

- Fostul portar Bogdan Lobont, care a condus ultima oara formatia din Liga a II-a Universitatea Cluj, a fost numit, duminica, in functia de antrenor secund al echipei nationale de fotbal a Romaniei.

- Componentele echipei naționale de tenis de masa s-au relaxat intr-un mod inedit inaintea Campionatelor Europene pe echipe de la Nantes, acolo unde au de aparat titlul continental Fetele au lasat la o parte tenișii, pantalonii scurți și tricourile sport și au impresionat pe toata lumea cu o schimbare…

- Jucatorul echipei naționale U21, Adrian Rus, are posibilitatea de a juca atat pentru naționala Romaniei, cat și pentru naționala Ungariei. Cumparat recent de catre cei de la Mol Vidi, cei din Ungaria au pus presiune asupra jucatorului sa aleaga naționala mare a Ungariei, insa Rus a refuzat și a spus…

- Luis Enrique a ales sa renunțe la funcția de selecționer al Spaniei din cauza unor motive personale.Anunțul oficial a fost facut in cadrul unei conferințe de presa, care a avut loc miercuri, 19 iunie, de catre președintele Federației Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales. Luis Enrique nu a fost…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, vineri seara, ca remiza (1-1) cu Norvegia este un rezultat norocos, avand in vedere ca a fost obtinuta in prelungirile partidei, dar a mentionat ca acest egal poate aduce la finalul preliminariilor calificarea primei reprezentative…