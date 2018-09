Salariul minim va creste cu 150 de lei in anul 2019, conform unui act normativ care urmeaza sa fie elaborat de Guvern, a declarat presedintele Confederatiei Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, joi, la iesirea de la discutiile purtate cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria, in cadrul Consiliului National Tripartit. "A ramas ca sa se faca o hotarare de guvern care sa clarifice salariul minim pe economie incepand de la 1 ianuarie 2019, care va fi probabil 2.050 de lei. (...) Salariul minim va creste la anul cu 150 de lei. E prevazut sa creasca cu 150 de lei brut, de acum pana in 2022,…