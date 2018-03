Bogdan Dragoi, SIF1: Companiile romanesti sunt 'aur', dar nu vorbesc cu investitorii

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea covarsitoare a oamenilor de afaceri, 85%, declara ca incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au un impact negativ direct asupra planurilor de investitii ale companiilor pe care le conduc. Doar 13% dintre companii considera ca nu le sunt afectate investitiile, in timp ce 2%…

- Actiunile BRD au crescut luni cu un spectaculos 3,5% si au inregistrat o valoare a tranzactiilor de aproape 11 mil. lei, cea mai mare de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Evolutia vine dupa ce banca a anuntat oficial cel mai mare dividend din istorie, informatie care era insa prezenta in piata…

- Cele mai importante companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) sunt asteptate sa distribuie circa 6,6 miliarde lei (1,4 miliarde euro) sub forma de dividende anul acesta, investitorii urmand sa castige intre 5 si 12% in functie de actiunile in care si-au plasat banii. 0 0 0 0 0…

- Nikolay Vassilev, Expat AM: Vedem in Romania una dintre piețele foarte atractive cu un potențial puternic in ceea ce privește posibilitatea de creștere atat a prețului acțiunilor, cat și a numarului de companii listate Lucian Anghel, BVB: Este o premiera pentru piața de capital din Romania faptul ca…

- Sphera Group (SFG), compania listata la Bursa de Valori Bucuresti care opereaza restaurantele KFC, Pizza Hut si Tacco Bell, a raportat vanzari de 573 mil. lei pe 2017, mai mult cu 37% fata de anul precedent la un profit net de 31 mil. lei, minus 36%, potrivit rezultatelor preliminare publicate joi…

- Societatea de Investitii Finaciare Banat Crisana (SIF1), a achizitionat un pachet de 476.165 actiuni, reprezentand 5,5% din capitalul social al Conpet S.A., listat pe Bursa de Valori Bucuresti. SIF Banat Crisana si-a consolidat pozitia de actionar, cu un total de 6,5% din actiuni.…

- ♦ „Dividendele la multe companii se anunta consistente, dar ramane problema sustenabilitatii acestora in anii urmatori (acum sunt rate de alocare mari aplicate la profituri mari)“ ♦ Statul, actionarul majoritar, si-a exprimat intentia de a solicita 90% din profiturile realizate in 2017 de companii.

- Bursa nu e scumpa, asa cum se spune, daca tinem cont de randamentele pe care investitorii le au, iar statul ar trebui sa-si exercite calitatea de emitent, a declarat, luni, Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la inaugurarea anului bursier 2018. 'Din…

- Proprietarii Dedeman au informat Bursa de Valori Bucuresti asupre intentiei de preluare a 55,5% din Cemacon, producator de caramizi, tigle si alte produse pentru constructii din argila arsa.

- Societatea Energetica Electrica SA a realizat in 2017 venituri de 481,2 milioane de lei, in crestere fata de 362,8 milioane de lei in 2016, obtinand un profit de 257 de milioane de lei (fata de 265 de milioane de lei in 2016), arata datele raportate joi de companie catre Bursa de Valori Bucuresti.…

- Transportatorul national de gaze naturale, Transgaz, a realizat in 2017 venituri in scadere cu 4% fata de 2016, dar a obtinut un profit cu 1% mai mare, arata raportarea rezultatelor preliminare pe anul trecut transmisa joi de companie catre Bursa de Valori Bucuresti. Veniturile din activitatea…

- Acțiunile vinariei Purcari intra de astazi pe piața reglementata de tranzacționare la Bursa de Valori București, în urma unei oferte de listare în valoare de 40,01 milioane de euro. Asta dupa ce oferta publica inițiala secundara a Purcari s-a încheiat cu succes. În deschiderea…

- Dupa o saptamana in care caderea bursei americane a tras in jos aproape toate pietele de actiuni, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a revenit luni cu o crestere puternica, in medie de 1,3%, investitorii acordant o atentie sporita si sezonului raportarilor financiare aflat in plina desfasurare in Romania.…

- Purcari Wineries se va lista, joi, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), la un pret de 19 lei/actiune, potrivit unui anunt al companiei. Iniţial, compania anunţa că evenimentul va avea loc în jurul datei de 14 februarie. Preţul de ofertă pentru cele 9,8 milioane…

- Capitalizarea bursiera a companiilor romanesti a depasit 21 de miliarde de euro la finalul lunii trecute Valoarea tranzactiilor cu actiuni de la Bursa de Valori Bucuresti a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor. Bursa de Valori Bucuresti…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor, spune Lucian Anghel, presedintele BVB. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in ianuarie 2018 o crestere de aproape 8%, dupa ce indicele BET, principalul…

- Oferta publica initiala (IPO) prin intermediul careia producatorul de vinuri Purcari (WINE) se va lista pe Bursa de Valori Bucuresti a fost vanduta la pretul minim de 19 lei/actiune, valoarea totala a tranzactiei ajungand la 186,2 mil. lei (40 mil. euro). 0 0 0 0 0 0

- Pretul de oferta pentru cele 9,8 milioane de actiuni Purcari lansate in cadrul ofertei publice initiale secundare a fost stabilit la 19 lei/actiune, cu 9 lei sub pretul maxim, reiese dintr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). ”Se asteapta ca tranzactionarea actiunilor…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) se va lista pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), dupa ce oferta publica initiala (IPO) pe care a desfasurat-o in ultimele doua saptamani a fost subscrisa de investitorii persoane fizice in proportie de 412%, in...

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis sedinta de miercuri pe verde, revenindu-si in urma socului bursier care a avut loc in ultimele doua zile pe pietele internationale si care a influentat si piata locala.

- In Romania, in prezent, exista o discriminare fiscala intre finantarea companiilor romanesti prin credit bancar si emiterea de actiuni noi, sustine Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Companiile romanesti trebuie incurajate sa achizitioneze competitori din alte tari, dar in momentul de fata exista o discriminare fiscala intre finantarea prin credit bancar si emiterea de actiuni noi, sustine Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "O idee este incurajarea…

- Autoritate de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat luni retragerea producatorului de ambalaje din sticla Stirom Bucuresti, detinut indirect de portughezii de la BA Vidro, de la tranzactionarea pe Bursa de Valori Bucuresti. ”Se retrag de la tranzactionarea pe BVB actiunile emise de Stirom…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) prelungeste pana la finalul zilei de 16 februarie perioada in care companiile antreprenoriale romanesti pot fi nominalizate in proiectul Made in Romania – Liga BVB. La fel ca in prima editie, BVB a observat un interes ridicat fata de acest proiect si un numar in crestere…

- „Pentru prima data am putut sa facem tranzactii care au acoperit toate produsele de corporate finance pentru companii private.“ Romania este foarte bine vazuta de noi, are o crestere econo­mica impresionanta, in 2017 am facut tranzactii importante cu com­pa­nii private dupa ce inainte…

- Multiplii de piata ai producatorului de vin Purcari (WINE) sunt mai mari decat cei ai emitentilor cu vechime de pe Bursa de Valori Bucuresti, dar sunt in general sub multiplii emitentilor asemanatori listati in 2016 si 2017, considera analistii casei de brokeraj Prime Transaction. 0 0 0…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- In acest an ar putea fi cateva listari importante pe Bursa de Valori Bucuresti, existand semnale in acest sens, a declarat pentru News.ro noul director general al BVB, Adrian Tanase, acesta subliniind ca investitorii sunt dispusi sa investeasca in economia Romaniei, insa este nevoie de un domeniu politic…

- Schimbarile din plan politic și cele fiscale au afectat piața bursiera, dar nu atat de mult pe cat se așteptau pesimiștii, insa investitorii și-ar dori o mai mare stabilitate, spune noul șel al Bursei de Valori București, Adrian Tanase. In ciuda acestor schimbari, care aduc și o serie de incertitudini,…

- Actionarii Purcari Wineries spera sa obtina 265,9 milioane de lei din listarea a 49% din actiunile companiei la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), reiese din prospectul publicat pe site-ul operatorului pietei de capital romanesti. Subscrierile pot fi facute incepand cu data de 29 ianuarie…

- Antonio Spinu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Conpet SA, si a depus demisia, conform bvb.ro.Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori Bucuresti, societatea Conpet SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca domnul Antonio Spinu a comunicat demisia sa incepand…

- Companiile listate vor fi afectate MiFID II, fiind obligate sa-si achizitioneze un identificator electronic (cod LEI), fara de care tranzactionarea acestora nu va mai fi permisa, sustine Leonardo Badea, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), intr-o declaratie transmisa, vineri,…

- Anul trecut, 47% din companiile din Uniunea Europeana au utilizat cel putin un tip de social media, pe primul loc fiind companiile din Malta, 74% dintre acestea utilizand social media, fata de doar 27% din companiile din Polonia, arata datele publicate vineri de Eurostat.

- Actiunile TMK- Artrom, Romcarbon si SIF4 Muntenia se depreciau cel mai mult, miercuri dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar cele mai mari aprecieri erau consemnate la Dafora, Nuclearelectrica si Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest. Indicele…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu partenerii sai anunta inceputul etapei de nominalizare a celei dea doua editii a proiectului Made in Romania. Intre 15 si 31 ianuarie antreprenorii romani precum si angajatii din companii romanesti inovatoare sunt invitati sa depuna nominalizarile utilizan...

- Actiunile Rompetrol Rafinare, Transelectrica si Oil Terminal se apreciau cel mai mult, luni dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, pretul actiunilor Rompetrol Rafinare crestea cu 0,72%, al Transelectrica cu 0,59% si al Oil Terminal cu 0,56%. Cele mai mari deprecieri…

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate miercuri pe Bursa de la Bucuresti a urcat la 53,8 milioane de lei (11,58 milioane de euro), de la 38,46 milioane de lei (8,25 milioane de euro), in sedinta precedenta.

- Horia Braun Erdei, economist-sef la BCR, sustine ca Romania este intr-o faza avansata a ciclului economic, iar o serie de indicatori macro arata ca economia se incalzeste. Acesta a transmis, marti, citat de Profit.ro, ca este puternica si alerta cresterea economica a tarii noastre, dar ca…

- 'Acum vad imobiliarele supraevaluate undeva la 20-25%. Daca faci un calcul mediu cu chiria care poate fi incasata pe metrul patrat, pe zece ani, cu un grad de ocupare de 90% al activului si reinvestirea chiriei la un randament anualizat real de 3% pe o clasa de active cu risc sub medie cum ar fi obligatiuni,…

- Companiile romanești se numara printre cele care isi folosesc in vanzari website-urile proprii peste media țarilor Uniunii Europene, cu toate ca folosesc prea putin metodele e-commerce si pietele electronice. Circa 94% dintre companiile romanesti (care au site) primesc ordine și vand cu ajutorul acestuia…

- Aseara, pe portalul Bursa de valori Bucuresti, a fost postat un Raport curent conform Legii nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297 2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1 2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti.Conform…

- Intr un raport, de astazi, catre Bursa de Valori Bucuresti, Societatea Nationala Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data de 29.12.2017 a unor acte juridice, cu valoare cumulata mai mare de 50.000 de euro, cu Administratia Nationala de Meteorologie,…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- MedlLife, liderul pietei de servicii medicale private, si-a majorat capitalul social printr-o emisiune de actiuni in valoare de 67,5 milioane lei, potrivit unui comunicat al companiei publicat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). 0 0 0 0 0 0

- ♦ Din indicele bursier BET companiile cu cel mai redus grad de indatorare sunt Conpet Ploiesti, Romgaz si Nuclearelectrica, toate controlate de stat. In contextul unei atentii tot mai sporite asupra evolutiei dobanzilor si a cresterii specatuloase a ROBOR-ului, companiile din indicele…

- Investitorii care au investit in companiile incluse in indicele principal al pietei de capital romanesti in 2012, urmarind o strategie pe termen mediu si lung, si-au dublat investitia in ultimii cinci ani, avand in vedere dividendele acordate, reiese din datele Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunând înregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata într-un

- Investitorii care au investit in companiile incluse in indicele principal al pietei de capital romanesti in 2012, urmarind o strategie pe termen mediu si lung, si-au dublat investitia in ultimii cinci ani, avand in vedere dividendele acordate, reiese din datele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel,…

- Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a civila a admis joi cererea privind fuziunea prin absorbtie dintre BVB, in calitate de societate absorbanta, si Sibex - Sibiu Stock Exchange, in calitate de societate absorbita, si a dispus inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunilor privind fuziunea, a anuntat…

- Administratorul Fondului Proprietatea a depus o solicitare la Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru avizarea celui de-al noualea program de rascumparare de actiuni si a numit firma Wood&Company Financial Services in calitate de intermediar al ofertei publice. Prin aceasta oferta,…