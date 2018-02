Bogdan Despescu: Raportul Corpului de Control al ministrului de Interne prezinta date nereale si informatii incomplete

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Politiei, Bogdan Despescu, sustine ca nu a fost surprins de cercetarea disciplinara declansata odata cu depistarea in luna ianuarie a agentului acuzat de pedofilie, precizand ca detinea date potrivit carora ministrul Carmen Dan dorea sa-l demita de la finalul lui 2017.

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, sustine ca evenimentul din 5 ianuarie, in urma caruia un politist de la Rutiera este cercetat pentru pedofilie, a fost un "veritabil pretext" pentru demiterea sa din functie si ca raportul Corpului de Control al ministrului de Interne prezinta "date nereale"…

- „Declansarea cercetarii mele disciplinare, ca urmare a verificarilor efectuate de Corpul de Control al Ministrului, nu m-a surprins deoarece aceasta decizie era "necesara" pentru argumentarea declaratiilor publice prin care ministrul afacerilor interne s-a antepronuntat cu privire la vinovatia mea,…

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, subliniaza ca raportul Corpului de control al Ministerului de Interne intocmit dupa declanșarea scandalului de pedofilie prezinta "date nereale" si "informatii incomplete", "de natura a induce in eroare opinia

- Fostul șef al Poliției Romane, chestor Bogdan Despescu este decis sa iși caute dreptatea atat in MAI cat și, eventual, in instanța, dupa ce a aflat ca va fi cercetat disciplinar in urma verificarilor efectuate de Corpul de Control al Ministrului. Bogdan Despescu susține ca avea informații ca urma sa…

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, sustine ca evenimentul din 5 ianuarie, in urma caruia un politist de la Rutiera este acuzat de pedofilie, a fost un "veritabil pretext" pentru demiterea sa din functie si ca raportul Corpului de Control al ministrului de Interne in acest caz prezinta "date…

- Fostul sef al Politiei, Bogdan Despescu, sustine ca nu a fost surprins de cercetarea disciplinara declansata odata cu depistarea in luna ianuarie a agentului acuzat de pedofiiel, precizand ca detinea date potrivit carora ministrul Carmen Dan dorea sa-l demita de ...

- 'Declansarea cercetarii mele disciplinare, ca urmare a verificarilor efectuate de Corpul de Control al Ministrului, nu m-a surprins deoarece aceasta decizie era 'necesara' pentru argumentarea declaratiilor publice prin care ministrul afacerilor interne s-a antepronuntat cu privire la vinovatia mea,…

- Ministrul Mihai Viorel Fifor a semnat in data de 17 ianuarie decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, cu rang de secretar de stat. Ulterior, Corpul de Control al Ministrului a demarat o ancheta pentru cercetarea disciplinara…

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, sustine ca evenimentul din 5 ianuarie, in urma caruia un politist de la Rutiera este cercetat pentru pedofilie, a fost un "veritabil pretext" pentru demiterea sa din functie si ca raportul Corpului de Control al ministrului de Interne prezinta "date…

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, sustine ca evenimentul din 5 ianuarie, in urma caruia un politist de la Rutiera este cercetat pentru pedofilie, a fost un "veritabil pretext" pentru demiterea sa din functie si ca raportul Corpului de Control al ministrului de Interne prezinta "date…

- „Declansarea cercetarii mele disciplinare, ca urmare a verificarilor efectuate de Corpul de Control al Ministrului, nu m-a surprins deoarece aceasta decizie era "necesara" pentru argumentarea declaratiilor publice prin care ministrul afacerilor interne s-a antepronuntat cu privire la vinovatia mea,…

- Sindicalistii Cartel Alfa afirma ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ”transmite public informatii distorsionate, trunchiate sau de-a dreptul false”, in incercarea de a justifica ”masuri prost concepute” asupra carora s-a atras atentia inca de anul trecut. Acestia sustin ca ”refuzul de a aborda…

- Constantin Robu a fost numit in functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Constantin Robu era detasat de cateva luni de la Ministerul de Interne, in functia de director general…

- Premierul Vasilica Viorica Dancila l-a numit pe Constantin Robu in functia de secretar de stat, sef al Corpului de control al prim-ministrului. Potrivit HotNews.ro, acesta este ofiter, activand in cadrul corpului de control al Ministerului de Interne. Constantin Robu este ...

- Tudose arata ca adjunctul sau Marius Voicu este cercetat disciplinar, in timp ce in cazul a 22 de politisti a fost sesizat Parchetul General, dupa ancheta facuta in cazul politistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Dupa inaintarea raportului catre premier, Nicu Dragos Orlando, seful Politiei Capitalei,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus zilele trecute trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: POP FELICIA ELENA, directoare de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul M.R.P. , pentru savarsirea infractiunii…

- Surse de la Palatul Victoria afirma ca premierul Mihai Tudose a decis, in urma discuției cu șeful IGP, chestorul Bogdan Despescu, sa trimita Corpul de control al primului ministru care sa faca o ampla investigație la Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției. Raportul IGP privind…

- "Am solicitat de luni un raport oficial, daca e sa judecam ca niste oameni normali, eu cred ca daca eram ministru de Interne ii dadeam pe toti afara, era de inteles ca sub imperiul furiei.(....) Daca ai trecut de momentul ala incepi sa devii rational. Am cerut doamnei ministru de luni un raport oficial,…

- Surse de la Palatul Victoria afirma ca premierul Mihai Tudose a decis, in urma discuției cu șeful IGP, chestorul Bogdan Despescu, sa trimita Corpul de control al primului ministru care sa faca o ampla...

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Iesirea publica a ministrului de Interne in care a cerut demisia sefului de la Serviciul Omoruri, Radu Gavriș a iscat revolta in randul anchetatorilor. Unul dintre politistii care l-au prins pe agresor ii transmite un mesaj dur ministrului de Interne. „Stie oare ca nu avem un program de recunoastere…

- Refuzul lui Mihai Tudose de a-l demite pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, nu a ramas fara ecou. Mai mult, scandalul politistului pedofil a declansat un adevarat razboi al reacțiilor in PSD. Rovana Plumb, ministrul dat afara de Mihai Tudose, sare la gatul premierului dupa decizia acestuia de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea ședinței de Guvern.In debutul ședinței de Guvern, premierul Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Dupa aceasta intanlnire din…

- „Incep prin a face un anunț mult așteptat, raspunzand la cele 420 de intrebari pe diverse canale despre situația din Poliția Romana. Am avut o discuție cu domnul Bogdan Despescu, mi-a prezentat raportul care ințeleg ca a fost gata in aceasta dimineața. Am ințeles de pe surse ca noua propune ( Catalin…

- Seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria, pentru o discuție cu premierul Mihai Tudose, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut demiterea sa.

- Premierul Mihai Tudose a refuzat cererea ministrului de Interne, Carmen Dan, de a-l demite pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. Premierul a avut o discutie in cursul diminetii, la Guvern, cu Despescu.

- Premierul Mihai Tudose a avut, in aceasta dimineața, o intalnire cu șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a inaintat cererea de revocare din funcție. Totodata, Carmen Dan l-a propus ca interimar pentru o perioada de șase luni la șefia Poliției Romane…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a ajuns, miercuri dimineata, la Guvern, unde are discutii cu premierul. Intalnirea are loc in contextul in care ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut, marti, demiterea acestuia.

- Intalnirea cruciala, miercuri dimineata, la Palatul Victoriei! Premierul Mihai Tudose se intalneste cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a inaintat cerere de demitere. Surse politice sustin ca premierul nu ar dori demiterea sefului Politiei Romane,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- Premierul Mihai Tudose nu-l considera vinovat in scandalul polițistului-pedofil pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan i-a cerut sa demisioneze. Mai mult, potrivit unor surse, Tudose i-ar fi cerut lui Carmen Dan, intr-o intalnire privata, sa nu ceara demisia…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat marti ca i-a cerut premierului imputernicirea pe o perioada de sase luni in functia de sef al Politiei Romane a chestorului principal Catalin Ionita, in conditiile in care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat de…

- Cum seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, este pe faras, demiterea lui fiind solicitata premierului de catre ministrul de Interne, Carmen Dan a venit si cu propunerea unui posibil inlocuitor. Alexandru Catalin Ionița este propunerea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru funcția de șef-interimar…

- Seful Politie romane ar putea fi schimbat din functie. Ministrul Carmen Dan a solicitat eliberarea din functie a sefului Politiei, chestorul principal Bogdan Despescu. El ar putea fi inlocuit cu chestorul Catalin Ionita, actualul sef de la DGA. (update) Alexandru Catalin Ionita ar putea deveni, pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti dimineata, in legatura cu cazul polițistului pedofil de la Rutiera, ca va avea o intalnire cu reprezentantii Centrului de testare psihologica. Ea a mai adaugat ca nu a vazut pe nimeni "sa faca un pas in spate" si ca "probabil ca au apreciat…

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza AFP. Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul comis de un kamikaze,…

- Ministrul de Interne a Republicii Moldova, Alexandru Jizdan, de comun cu ministra de Interne a României, Carmen Dan, intenționeaza sa deschida un punct de control comun la Galați. Declarația a fost facuta de Jizdan în cadrul unui interviu realizat de Moldpres. Totodata,…

- Romanii sarbatoresc pe 1 Decembrie Ziua Nationala. Peste 3.500 de militari si experti din cadrul Ministerului Apararii Natioale, ai Ministerului de Interne si ai Serviciului Roman de Informatii participa la parada militara din Bucuresti, de la Arcul de Triumf. Parada incepe la ora 11:00, in prezenta…

- "In contextul creat de identificarea unui dispozitiv de interceptare in locuinta doamnei ministru Carmen DAN, DGPI, in calitatea sa de structura specializata a MAI, coopereaza cu Politia Romana si Serviciul Roman de Informatii, in vederea evaluarii situatiei si dispunerii masurilor legale ce se impun.…

- Bomba serii vine de la Ministerul de Interne. Carmen Dan a anuntat la Romania TV ca a fost ascultata in propria casa cu microfoane. Daca SRI a negat vehement ca ar avea vreo legatura, seful comisiei de Control a SRI din Parlament, Claudiu Manda lanseaza un atac extrem de dur la adresa DNA si a Laurei…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, miercuri seara, la Romania TV, ca a gasit in apartamentul inchiriat in care locuieste un dispozitiv de inregistrare si a sesizat Politia pentru demararea unei anchete. Ministrul a precizat ca a facut plangere pentru violare de domiciliu.Claudiu…