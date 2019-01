Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal a izbucnit in mediul virtual, dupa incheierea emisiunii „Insula Iubirii”. De data asta replicile dure au fost intre Mirela și Bogdan, soțul lui Hannelore. Fosta iubita a lui Ionuț Gojma nu s-a lasat, dupa ce Bogdan a atacat-o printr-un mesaj postat pe contul de socializare. „Mi-aș fi…

- Bogdan de la „Insula Iubirii” a postat un mesaj pe contul de socializare, dupa ce Mirela a declarat ca nu mai este prietena cu Hannelore și asta pentru ca aceasta refuza sa iși asume anumite situații, iar acest luru s-a vazut in cadrul emisiunii. „Vezi ca o judeci, mai bine te uiti in ograda ta, ca…

- Mirela și Ionuț și Hannelore și Bogdan au petrecut ore in șir in fața focului, seara trecuta, inainte de a parasi ”Insula Iubirii”. In timp ce Mirela a plecat acasa singura, dupa ce partenerul sau a decis sa ramana pe ”Insula Iubirii” in calitate de ispita, Bogdan și Hannelore au plecat impreuna, cu…

- Intalnire de gradul zero intre Hannelore și Bogdan, dupa cateva saptamani in care au stat departe unul de celalalt pe ”Insula Iubirii”. Bogdan era convins ca blonda l-a inșelat și a incercat cu orice preț sa se desparta de ea. „Incearca sa nu eviți unele intrebari ca o sa fie rau. Recunoaște. Ii lasi…