Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan a oferit noi detalii despre divorțul de hannelore. Acesta a spus ce s-a intamplat exact in mariajul lor și care a fost motivul care a dus la ruptura. Bogdan și Hannelore au trecut prin experiențe mai puțin placute la show-ul Insula Iubirii. Dupa emisiune, cei doi s-au casatorit, insa mariajul…

- Putini stiu ca Bogdan de la "Insula Iubirii" are o sora. Cei doi se inteleg foarte bine si seamana ca doua picaturi de apa. Bogdan este extrem de mandru de Alexa, iar intre ei exista o dragoste imensa.

- Hannelore, fosta concurenta la emisiunea Insula Iubirii, de la Antena 1, a spus care este viața sentimentala in acest moment. Dupa ce s-au facut numeroase speculații in ceea ce privește viața sa sentimentala, Hannelore a spus foarte clar ca nu are nicio relație, cel puțin deocamdata. "Nu am nicio alta…

- Hannelore, fosta concurenta la „Insula Iubirii”, a facut noi dezvaluiri despre viața ei personala, dupa ce a declarat, anterior, ca dupa desparțirea de Bogdan atenția ei este captata de un barbat, dar ca nu este vorba despre ispita Andi.

- Fosta concurenta de la “Insula iubirii”, despre care s-a scris ca a divortat de Bogdan din cauza ispitei Andy, nu a ramas singura in casa, ea avand doi caini la care tine enorm. Intr-o seara, Hannelore a creat o atmosfera romantica, servindu-se cu un pahar cu sampanie, langa care a aprins…

- Un nou scandal a izbucnit in mediul virtual, dupa incheierea emisiunii „Insula Iubirii”. De data asta replicile dure au fost intre Mirela și Bogdan, soțul lui Hannelore. Fosta iubita a lui Ionuț Gojma nu s-a lasat, dupa ce Bogdan a atacat-o printr-un mesaj postat pe contul de socializare. „Mi-aș fi…

- Nu doar internauții au criticat-o pe Hannelore pentru atitudinea nepotrivita pe care a avut-o fața de ispita Andi, de la Insula Iubirii. Mirela i-a spus verde in fața ce simte. Deși Bogdan și Hanne nu se despart, ci iși oficializeaza relația de iubire ce dureaza de mai bine de șapte ani, lucrurile…