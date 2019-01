Bogdan de la "Insula Iubirii" a spus lucrurilor pe nume. De ce nu a anulat nunta cu Hannelore. "Nu a fost pentru bani"

Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la "Star Magazin" de la Antena Stars, ispita Andi a spus hotarat ca nu vrea nicio relatie cu Hannelore. Andi a explicat ca daca ea incerca ceva mai mult in emisiune poate se infiripa ceva frumos intre ei, insa, in prezent, exclude orice varianta de relatie.

- Despre cei doi au aparut speculații conform carora aceștia ar fi avut parte de o noapte fierbinte impreuna. "M-am culcat cu el. Aia e! Ma doare tare ce a facut Bogdan. Asta m-a facut sa ma intalnesc cu el aseara”, i-ar fi spus Hannelore unei prietene. Bogdan, fostul soț al lui Hannelore, a…

- Bogdan de la "Insula Iubirii" a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a marturisit fanilor ca are nevoie de cazare in Timișoara, pe o perioadta de o luna. ''Cineva in lista mea care ofera cazare in Timișoara pe o perioada de o luna incepand din data de 27 ianuarie? O camera sau o garsoniera? Mulțumesc'',…

- Imagini surprinzatoare au fost surprinse zilele trecute, la un Targ de nunți din Timișoara.Hanne și ispita Andi au avut șansa sa se vada din nou, sa se imbrațișeze și sa stea de vorba cateva minunte. Blonda a aparut la eveniment fara verigheta, detaliu care a confirmat desparțirea de Bohdan. Andi nu…

- Nimeni nu știe daca Bogdan și Hannelore de la "Insula iubirii" mai formeaza un cuplu, iar aparițiile celor doi impreuna, au fost tot mai rare, astfel ca toți au banuit ca s-au desparțit. Fostul concurent a avut prima reacție cu privire la acesta subiect, fara a confirma sau infirma ruptura de soția…

- Hannelore Ulrich este una dintre cele mai controversate concurente pe care “Insula Iubirii” le-a vazut vreodata! Deși la intalnirea finala din timpul testului dragostei pe care ea și Bogdan Ionescu și l-au facut s-a vazut ca erau slabe șanse ca ei sa mai formeze un cuplu, cei doi s-au casatorit. Nunta…