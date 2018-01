Stiri pe aceeasi tema

- Aseara primul ministru interimar Mihai Fifor l a eliberat pe Bogdan Cosmin Stefan din functia de secretar de stat sef al Corpului de control al fostului premier Mihai Tudose, potrivit deciziei numarul 26 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I din18 ianuarie 2018. Conform aceleiasi decizii,…

- Gigi Dragomir, demis la finalul anului trecut din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) de catre fostul premier Mihai Tudose, a fost repus in functie printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca da inca o sansa PSD-ALDE si accepta nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Este pentru prima data cand Romania are o femeie premier. onsultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la…

- Premierul interimar Mihai Fifor a semnat decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, in locul acestuia fiind numit, pentru sase luni, Catalin Ionita. Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a semnat, miercuri, decizia…

- Euro a coborat cu 26 bani, pana la 4,6573 lei, iar dolarul cu 1,15 bani, la 3,8067 lei. Francul elvetian s-a depreciat de la 3,9533 la 3,9531 lei, iar lira sterlina s-a apreciat de la 5,2494 la 5,2524 lei. Evolutiile de marti Leul a scazut marti, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei…

- In așteptarea deciziei premierului Mihai Fifor cu privire la demiterea lui Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane a facut cateva declarații in exclusivitate pentru Libertatea. Scandalul declanșat de polițiștul pedofil Eugen Stan s-a lasat, pana acum cu zeci de cercetari ale agenților și ofițerilor care…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar, ca a convocat pentru maine la consultari partidele parlamentare, intrucat doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern.

- Numit premier interimar, dupa plecarea lui Mihai Tudose, Mihai Fifor spune ca nu a discutat aceasta numire cu presedintele Iohannis. Cat despre propunerea pe care PSD a facuta pentru functia de prim ministru, Mihai Fifor spune ca este cea mai buna decizie pe care partidul o putea lua.

- Ce se intampla cu Gica Popescu dupa demisia premierului Mihai Tudose, cel care l-a numit, saptamana trecuta, pe fostul mare internațional in funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru. Avocatul Gheorghe Piperea, fost consilier onorific al prim-ministrului demisionar Mihai Tudose,…

- K. Iohannis l-a desemnat premier interimar pe Mihai Fifor Presedintele Klaus Iohannis a anuntat astazi ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și ca l-a desemnat pe Mihai Fifor premier interimar. Președintele a mai spus ca va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier, dupa ce Mihai Tudose fost fortat de partid sa demisioneze. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca cele mai mari sanse pentru Palatul Victoria le are ministrul Apararii, Mihai Fifor, unul dintre oamenii…

- "Nu vreau, nu-mi doresc aceasta functie. Poate fi Serban Nicolae, Mihai Fifor, poate fi o doamna, cu exceptia mea si a doamnei Firea", a declarat Olguta Vasilescu, citata de news.ro. Ea a mai spus ca nu crede ca va fi vreo problema sa continue la Ministerul Muncii, dar "e vorba si de votul…

- Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar pentru Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor. Liderii PSD se reunesc, marti, la ora 11.00, in sedinta CExN, pentru a decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Dragnea a…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului sosind si vicepremierul si ministrul Dezvoltarii din Guvernul Tudose, Paul Stanescu, vicepremierul Marcel Ciolacu, fostul ministru Sevil Shhaideh si liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu. Presedintele…

- Conflictul din PSD ia proporții gigantice. Primii care ar fi luat cuvantul in cadrul ședinței Comitetului Executiv al partidului ar fi fost cei din tabara lui Liviu Dragnea, care au vehiculat ca unica soluție pentru rezolvarea crizei, demisia lui Mihai Tudose.

- Senatorul PSD Eugen Teodorivici s-a poziționat de partea partidului, sugerand ca mai mulți miniștri din echipa lui Mihai Tudose ar avea lipsa de maturitate politica și profesionala. Teodorovici spune ca acest lucru reiese din „linguseala adresata premierului, prin care se atribuie exclusiv acestei guvernari…

- Raportul prezentat vineri de seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, premierului Mihai Tudose, arata ca 22 de politisti sunt cercetati disciplinar si a fost sesizat Parchetul General, dupa ancheta facuta in cazul politistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Dupa inaintarea raportului catre premier,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a raspuns ferm premierului Mihai Tudose care o acuzase de minciuna in privința numirii chestorului Catalin Ionița la șefia Poliției Romane. Premierul ii...

- Lumea sportului a fost, miercuri seara, martora unui anunț de impact major: fostul internațional Gica Popescu, condamnat in 2014 in Dosarul Transferurilor, a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. ...

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. In principal, fostul capitan al naționalei se va ocupa de organizarea EURO 2020, cand Romania ar urma sa gazduiasca partide alaturi de alte țari ale Europei.Anunțul a fost facut chiar de Mihai Tudose, in emisiunea…

- "Va dau o veste ca și cadou de ziua dumneavoastra, ca știu ca e prieten cu dumneavoastra În 2013, România s-a batut în piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal. Am batut palma cu UEFA, am fost foarte mândri în momentul ala. Nu s-a facut nimic. Ne trebuiau…

- Gica Popescu, dostul fotbalist din „generația de aur” a naționalei Romaniei, a fost numit in funcția de consilier personal premierului Mihai Tudose, pe probleme de relație cu UEFA și organizarea Campionatului European de Fotbal din 2020.Anunțul a fost facut de premierul Tudose, miercuri seara,…

- Surse de la Palatul Victoria afirma ca premierul Mihai Tudose a decis, in urma discuției cu șeful IGP, chestorul Bogdan Despescu, sa trimita Corpul de control al primului ministru care sa faca o ampla...

- Catalin Ionita, cel anuntat de Carmen Dan ca fiind inlocuitorul lui Bogdan Despescu la conducerea Politiei Romane, ar fi avut o discutie telefonica in cursul zilei de miercuri cu Mihai Tudose, in care i-a spus ca nu va accepta functia propusa, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.

- Probleme mari la varful Partidului Social Democrat (PSD)! Scandalul politistului pedofil a declansat un adevarat razboi. Carmen Dan a cerut premierului sa aprobe demiterea sefului politiei, dar Tudose a refuzat. Ministrul dat afara de Mihai Tudose, Rovana Plumb, sare la gatul premierului. In direct…

- Mihai Fifor, presedintele Consiliului National al PSD, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca prim-ministrul Mihai Tudose are dreptul sa gandeasca o „reasezare“ a Guvernului.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns in urma cu scurt timp la sediul partidului. Intampinat de cativa protestatari, care i-au urat sa ajunga dupa gratii, liderul social-democrat le-a raspuns ironic: "Mi-era dor de tine!"Intrebat de jurnalisti daca exista posibilitatea ca premierul Mihai…

- Premierul Tudose ia o decizie neașteptata in ultima zi lucratoare din 2017. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, Gigi Dragomir, numit in aceasta functie in luna octombrie, a fost demis, printr-o decizie a lui Mihai Tudose, potrivit news.ro.Decizia privind eliberarea lui…

- Adrian George Paladi a inlocuit-o in functie pe Madalina Cochino, in urma deciziei Guvernului. Paladi este inginer, in trecut a lucrat in mediul privat, iar in ultimul an a fost comisar grad I superior in cadrul Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorului Braila. Vineri, la investirea…

- Decizia premierului Mihai Tudose de numire a lui Ionut Barbu in functia de director general al OSIM a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Ionut Barbu are 28 de ani si este consilier local in Giurgiu.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si deputatul PSD Liviu Plesoianu l-au atac dur pe prim-ministrul Mihai Tudose, intr-o discutie avuta pe 30 noiembrie, potrivit unor stenograme publicate sambata de DCnews.ro. Tudose este acuzat ca are o agenda proprie, ca saboteaza Primaria Capitalei si ca vrea sa…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) isi indeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu. "Pana…

- Gheorghe Piperea a declarat ca Liviu Dragnea ar trebui sa-și dea demisia din fruntea PSD și a Camerei Deputaților, dupa ce s-a ales cu un nou dosar penal de la DNA, al treilea. Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, i-a cerut lui Mihai Tudose sa-l demita pe Piperea, consilier onorific…

- Ioan Mihalcea a fost numit in functia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Mihai Tudose, conform Agerpres.Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial de marti.

- Bogdan Nicolae Stan, demis de la sefia ANAF de premierul Mihai Tudose, a fost numit prin vot secret de Parlament, in functia de consilier de conturi, pentru un mandat de noua ani. Votul a fost exprimat la pachet cu cel pentru numirea lui Sorin Grindeanu la sefia ANCOM.

- Fostul premier Sorin Grindeanu vorbeste despre masurile fiscale controversate pe care Guvernul se pregateste sa le adopte miercuri prin ordonanta de urgenta. Acesta spune ca nu poate sa se exprime fara sa aiba toate datele in fata, insa i-a dat un sfat actualului...

- Vicentiu Dorin Gavril Stir a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, printr-o decizie a prim-ministrului Mihai Tudose publicata joi in Monitorul Oficial. Anterior, Vicentiu Dorin Gavril Stir era secretar de stat la Ministerul Consultarii…

- Apropiatii PNL se „disipeaza” masiv in randurile unui PSD tot mai fracturat - este avertismentul lansat de jurnalistii de la National. Potrivit acestora, premierul ar fi profitat din plin de aceasta dorinta a liberalilor de apropiere de randurile puterii si si-a creat propria echipa. (...)…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la ceremonia militara cu prilejul Zilei Armatei Romaniei care are loc in Parcul Carol din Capitala. La aceasta ceremonie sunt prezenți și președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu, șeful Senatului, și Liviu Dragnea, șeful…