- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, ar putea aproba in cateva saptamani eliminarea vizelor de calatorie pentru cetatenii polonezi, anunta Casa Alba. Majoritatea cetatenilor din Uniunea Europeana pot sa calatoreasca in Statele Unite fara viza, in scop turistic, de afaceri sau de tranzit fara viza,…

- Vizita lui Klaus Iohannis in Statele Unite si intalnirea cu presedintele Donald Trump la Casa Alba a inceput sa produca deja primele efecte benefice pentru Romania, anunța liberalul Ionel Danca, care arata ca deja companiile americane anunta investiții de peste 10 miliarde de dolari in Romania. „Intalnirea…

- Casa Alba a publicat pe contul oficial de Twitter un clip cu cele mai importante imagini ale intalnirii dintre președintele Klaus Iohannis cu omologul sau american Donald Trump. Klaus Iohannis a fost primit, marți, la Washington, de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Pe contul de Twiter al Casei…

- Presedintele Donald Trump a declarat, la scurt timp dupa ce l-a primit la Casa Alba pe presedintele Klaus Iohannis, ca SUA au o relatie buna cu Romania, iar in America traieste o comunitate mare de romani, care este apreciata. Intrebat de jurnalisti, la oportunitatile de imagini de la inceputul…

- Washington: Convorbiri tete-a-tete Trump - Iohannis Președintele Klaus Iohannis, întrevedere cu Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump (Washington DC, SUA) - 20 august 2019. Foto: Oana Bala. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (20 august, ora 22:01) - Emisiunea: "Radiojurnal"…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintii Romaniei si Statelor Unite ale Americii, Klaus Iohannis si Donald Trump, vor adopta marti, la Washington, o declaratie comuna care priveste intarirea relatiilor dintre cele doua state. Klaus Iohannis urmeaza sa fie primit,…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca președintele Klaus Iohannis nu s-a consultat inainte de a pleca in Statele Unite, inainte de intalnirea cu Donald Trump. Ludovic Orban a raspuns ca ”In conformitate cu Constituția Romaniei și cu deciziile Curții Constituționale, cel care conduce politica…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, pe 19 si 20 august, o vizita la Washington, la invitatia omologului american, Donald Trump, a precizat marti seara Administratia Prezidentiala. Anterior, Casa Alba a anuntat intrevederea celor doi presedinti pe data de 20 august. "Cu prilejul intrevederii, presedintele…