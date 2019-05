"Klaus Iohannis i-a jignit pe unii ca mine, pentru ca a dat senzatia ca noi, romanii, suntem vasalii cuiva. A inceput prin a ne spune ca am primit felicitari din partea liderilor europeni ca am votat la referendum. Oare britanicii cand au votat la Brexit au primit felicitari sau admonestari? Era o decizie suverana a poporului, care decide daca participa, voteaza sau nu. Din startul locului, ne-a pus in pozitie de vasalitate. Daca nu participam la referendum, ce ziceau liderii europeni? Hai sa incercam sa punem poporul roman, macar formal, pe picior de egalitate cu celelalte popoare din Romania.…