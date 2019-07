Bogdan Chirieac, observație despre tăierea pensiilor speciale ”Pentru mine, edificator a fost un interviu pe care domnul Rareș Bogdan ni l-a acordat noua, celor de la DCNews, in care dansul ne spune ca din masuratorile pe care le-au facut, lumea este impotriva pensiilor speciale. Unul dintre predicatele campaniei electorale, atat din partea PNL, cat și din partea USR a fost acela ca vor desființa pensiile speciale. In campania electorala din 26 mai s-a venit cu aceasta idee. Programul de guvernare al PSD deal PSD PSD-ul, in acest moment, are un program de guvernare pe care l-a exercitat doi ani și jumatate. 77% dintre alegatori, din poporul roman,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii PSD și ALDE nu au fost in sala in numar destul de mare incat legea pensiilor sa treaca la vot. Insa, aleșii puterii au fost prezenți in sala pentru a se asigura ca pensiile speciale nu sunt abrogate, așa cum cerea un proiect supus la vot la scurt timp dupa ce legea pensiilor a picat. Senatorul…

- Rareș Bogdan s-a sucit și nu mai vrea sa taie pensiile speciale! Daca in urma cu o saptamana, fostul jurnalist afirma ca PNL va lua aceasta masura imediat ce ajunge la putere, marți seara, la Romania TV, Rareș Bogdan i-a spus lui Victor Ciutacu ca pensiile nu pot fi taiate, dar ca exista, totuși,…

- PNL este obligat de votanti sa faca orice, sa nu se cramponeze de nimic, sa nu aiba niciun orgoliu si sa se gandeasca doar la buna guvernare si pentru asta trebuie gasite orice solutii. Sigur ca mergem cu Ludovic Orban ca premier, dar el e un om matur, responsabil, daca nu va fi acceptat, sunt sigur…

- Rareș Bogdan, liderul europarlamentarilor PNL, a declarat miercuri, la DCNews, ca pensiile speciale ale magistraților vor fi taiate. Fostul jurnalist a sustinut ca se va lupta in PNL pentru impunerea acestei masuri, printre cei mentionati ca avand pensii prea mari fiind fostul procuror general Augustin…

- Anunț exploziv al noului lider al PNL Rareș Bogdan, care impune viitoare linie in partid in privința pensiilor speciale. Nimeni in afara de militarii aflați in teatrele de razboi nu va beneficia de pensii speciale. Nici macar magistrații. Ceea ce inseamna ca pensiile speciale pentru judecatori și procurori,…

- Venitul impozabil din pensii care trece de pragul de 10.000 lei lunar ar urma sa fie impozitat cu 90%, potrivit unui proiect de lege inițiat de fostul ministru al Educației și actual senator PSD Liviu Marian Pop. Avand in vedere faptul ca in Romania exista o discrepanța foarte mare intre pensiile…

- Rareș Bogdan, cap de lista PNL la europarlamentare, a declarat sambata, la Madrid, la o intalnire cu romanii din strainatate, ca este obligatoriu ca PNL sa elimine pensiile speciale in primele 30 de zile de guvernare.„Obligatoriu pentru PNL ca in primele 30 de zile cand am ajuns la putere…