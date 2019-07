Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta, aliati din vremea USL, au din nou un plan comun pentru alegerile prezidentiale, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Cei doi ar vrea ca PSD, ALDE si ProRomania sa sustina un candidat comun pentru Cotroceni, iar acesta sa fie Calin Popescu Tariceanu. Viorica…

- PSD trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, a declarat luni presedintele executiv al partidului, Eugen Teodorovici. ''PSD trebuie sa aiba un candidat propriu. Asta este punctul meu de vedere, este un partid mare, este un partid care de 15 ani nu a mai dat un presedinte al Romaniei…

- Intrebata, luni, daca sustine varianta unei aliante PSD-ALDE-Pro Romania pentru alegerile prezidentiale, Viorica dancila a spus: "Am spus ca avem sondaje de opinie si pe masura ce vom primi aceste sondaje vom vedea ce formula imbratisam". De asemenea, intrebata ce parere are despre faptul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este de parere ca cea mai buna solutie la alegerile prezidentiale este un candidat unic din partea PSD - ALDE - PRO Romania, propunere anuntata de Victor...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, susține ca cea mai buna solutie pentru actuala coaliție la alegerile prezidentiale este un candidat unic din partea PSD - ALDE, care sa fie susținut și de catre Pro Romania, transmite Agerpres. Tariceanu a confirmat ca a avut o discuție pe aceasta tema…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este de parere ca cea mai buna solutie la alegerile prezidentiale este un candidat unic din partea PSD - ALDE - PRO Romania, propunere anuntata de Victor Ponta. "Cu domnul Ponta am evaluat variantele pe care le avem la dispozitie pentru…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat dupa rezultatele la exit poll la Europarlamentare ca, alaturi de ALDE, se va decide cine va candida pentru prezidentiale - Calin Popescu Tariceanu sau Gabriela Firea.

- "Daca vreti sa obtinem un rezultat bun la prezidentiale, daca vreti ca eu sa am o sansa reala in cursa prezidentiala si daca vreti ca la anul sa aveti cat mai multi reprezentanti in structurile de putere locale, la nivelul Consiliului Judetean presedinte, vicepresedinte, consilieri judeteni, la primarii…