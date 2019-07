Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat vineri ca pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar si un candidat independent. Ei urmeaza sa fie inclusi in sondaje, iar candidatul la alegerile…

- Președintele PSD Viorica Dancila neaga ca ar exista o lista neagra in PSD, așa cum a spus Codrin Ștefanescu, susținand ca acestuia din urma i s-ar potrivi meseria de scenarist. "Nu exista o lista neagra in PSD. Ii recomand dlui Ștefanescu, cred ca și-a greșit meseria. Cred ca scenarist i se…

- Noul secretar general al PSD, Mihai Fifor, spune ca partidul nu se dezice de fostul lider PSD, Liviu Dragnea. El s-a referit la decizia CCR privind completurile specializate din justitie si a aratat ca "este cutremurator" faptul ca acestea au trimis, ani de zile, oameni in spatele gratiilor, fara sa…

- Guvernul pare ca nu se grabeste sa îsi îndeplineasca promisiunile. Viorica Dancila a dat asigurari ca, saptamâna aceasta, va fi adoptat Codul Administrativ, prin care primarii primesc pensii speciale.

- In interiorul partidului PSD ar avea loc discutii cu privire la alegerile prezidentiale. Pe lista scurta a partidului s-ar numara Titus Corlațean, potrivit surselor Romania TV. Mai multi social-democrați spun ca acesta ar fi potrivit sa candideze la scrutinul prezidential pentru ca are capacitatea…

- Intr-o interventie la Romania TV, Bogdan Chirieac a declarat ca "Viorica Dancila va juca cu o putere incredibila cartea. E momentul in care ii debarca pe apropiatii lui Liviu Dragnea, dansa fiind pusa in functie cu mana de insusi Liviu Dragnea". "S-a copt ca politician in acest moment, are…

- Consilierii judeteni constanteni vor aproba in sedinta ordinara de vineri, 19 aprilie, bugetul de venituri si cheltuieli si lista obiectivelor de investitii ale judetului Constanta pe anul 2019. Bugetul lucrarilor aflate in derulare anul acesta se ridica la 429.358.279 de lei, din care 290.017.169 de…

- Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cuprinde de la reabilitare/modernizare/extindere scoli si gradinite, construire de noi crese (Donath si Grigore Alexandrescu), locuinte sociale, parkinguri la constructii de poduri, bani pentru amenajarea malurilor Somesului si alocari bugetare (din nou)…