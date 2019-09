Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic Bogdan Chirieac a criticat si el sistemul din aeroporturile din Romania, comparandu-l cu cel din Schengen, pentru ca nu s-a reusit depistarea pedofilului olandez suspectat ca ar fi ucis-o pe fetita de 11 ani din Gura Sutii.

- Johannes Visscher, olandezul care a omorat-o pe Adriana și care s-a sinucis, nu ar fi la prima vizita in Romania, in prezent anchetatorii verificand istoricul deplasarilor barbatului, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul poliției.Surse din cadrul Poliției Romane au precizat, pentru…

- Olandezul suspectat ca a ucis fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii s-a sinucis. In cursul zilei de azi, cetațeanul olandez Johannes Visscher, in varsta de 47 de ani, principalul suspect in crima din Dambovița s-a sinucis in Olanda, aruncandu-se in fața unui TIR, precizeaza surse din Poliția…

- Continua sa apara noi informații, dar și imagini, in cazul oribilei crime din Dambovița. Adriana, o fetița de numai 11 ani, a fost rapita din Gura Șuții, imediat dupa ce plecase de la școala. In doar 30 de minute, și-a gasit sfarșitul, adus de un suspect care a figut de mult din Romania.

- Un cetațean olandez care deja a plecat din Romania este principalul suspect in cazul uciderii fetiței de 11 ani din județul Dambovița. El apare in imaginile surprinse de camerele de supraveghere din localiatea Gura Șuții, la volanul unei masini inchiriate. Intre doua camere de supraveghere, mașina…

- Apar informații de ultima ora despre cetațeanul olandez suspect ca ar fi ucis-o pe Adriana, fetița din Dambovița. Potrivit Antena 3, autoritațile romane, care investigheaza acest caz, au aflat de la omologii lor olandezi ca este vorba despre un pedofil.Barbatul a ajuns in Romania pe 18 septembrie,…

- Au aparut primele imagini cu Adriana, copila de 11 ani rapita la Gura Șuții, apoi ucisa. Camerele de supraveghere din centrul comunei au filmat momentul cand o mașina, condusa de principalul suspect, un olandez, trece prin raza camerelor. In dreapta lui, se poate observa o a doua persoana, despre care…

- Fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu s-a mai intors acasa de la scoala, a fost gasita duminica, moarta. Anchetatorii au anuntat ca fetita a fost ucisa in aproximativ 30 de minute din momentul rapirii.Conform unor surse din ancheta, polițiștii au vorbit cu olandezul,…