Stiri pe aceeasi tema

- ”Ultimul lucru de care are nevoie Romania in acest moment este un conflict interetnic, ultimul lucru! Acum, pentru Romania, un conflict interetnic ar fi devastator. Nu este o gluma! In cel mai scurt timp, autoritațile trebuie sa linișteasca lucrurile, trebuie gasita o soluție la cel mai inalt nivel,…

- Alegerile europarlamentare s-au incheiat. La ora 21.00, urnele s-au inchis. Prezența la vot a fost netu superioara celei din 2014, la ultimele alegeri europarlamentare. Atunci și-au exprimat opțiunea prin vot doar 32,44%. Conform primului exit-poll realizat dupa sondajul Avangarde-CURS, rezultatele…

- Un sondaj realizat de catre IMAS, la comanda Europa FM arata ca PNL ar obtine cel mai mare scor dintre competitorii electorali, cu 28,5%, urmat de catre PSD cu 21,1%, in scadere fata de luna aprilie si de catre Alianța 2020 USR – PLUS, cu 19,6%. Pro Romania si ALDE se afla aproape la egalitate cu 9,9%…

- La intrebarea "Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament European, adica alegeri europarlamentare, și v-ați prezenta la vot, cu ce partid ați vota?", 28.5% dintre respondenti au spus ca ar vota PNL, in timp ce 21.1% ar alege PSD. Alianța 2020 USR – PLUS ar obtine 19,6% din sufragii.…

- Potrivit informațiilor Romania TV, pe lista s-ar afla: Liviu Dragnea, Mihai Fifor, Titus Corlațean și Eugen Teodorovici. Singurul nume nou este Titus Corlațean, numele celorlalte trei persoane fiind deja speculate in spațiul public. Analistul politic Bogdan Chirieac nu crede in varianta posibilitații…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat noi atacuri la adresa guvernarii in cadrul declarațiilor susținute miercuri. De altfel, președintele Iohannis a anunțat ca a trimis și in scris refuzul numirii in funcțiile de miniștri a lui Eugen Nicolicea, Oanei Florea și a lui Liviu Tit Brailoiu. Analistul…

- "Noi la Pro Romania avem 22 de deputați și un senator. Vom vota o moțiune de cenzura, dar nu vom vota niciodata un Guvern condus de Ludovic Orban sau cineva de la USR. Nu vom vota un Guvern PNL-USR. Daca PSD va avea un rezultat bun, atunci domnul Dragnea o va da afara pe doamna Dancila. Daca…

- "Nu mi-am imaginat cat de tare este urat Liviu Dragnea de statul subteran. Este dincolo de orice limita, nu imi imaginam asa ceva! I-am vazut si pe Victor Ponta, și pe Traian Basescu facand declaratii, dar nu imi imaginam ca se poate ajunge aici. In orice stat al lumii, atunci cand in fata salii…