- FCSB și CSU Craiova evolueaza, joi seara, in manșa retur a primei runde preliminare din Europa League. Echipa antrenata de Bogdan Andone s-a impus cu 2-0 in partida tur, disputata pe teren propriu, impotriva celor de la Milsami și nu ar trebui sa intampine probleme in deplasarea de la Orhei (Moldova,…

- Momente tensionate la Ovidiu, acolo unde Dinamo a pierdut cu 5-0 meciul cu Viitorul. Fanii dinamoviști au luat foc dupa ce echipa lor favorita a primit al treilea gol de la Viitorul. Meciul a fost intrerupt 23 de minute. Partida s-a reluat numai dupa ce galeria dinamovista a fost evacuata, anunța…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, 27 de ani, locul 7 mondial, s-a calificat, azi, in semifinalele turneului de la Wimbledon, dupa un meci de o ora și 26 de minute cu chinezoaica Shuai Zhang. Punctul culminant al partidei s-a jucat in primul set, la 4-1 pentru asiatica și 4 mingi de break salvate…

- ECHIPA DE START FCSB // Pentru dubla cu Milsami, din Europa League, dar și pentru prima etapa de campionat, Bogdan Andone și-a definitivat primul „11", din care vor lipsi cațiva jucatori de baza: Man, Coman, Gnohere. ...

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) s-a calificat fara emoții in optimile de finala ale turneului de la Eastbourne, dupa o victorie impresionanta reușita in meciul din turul II cu Su-Wei Hsieh (33 de ani, 29 WTA), pe care a invins-o clar, scor 6-2, 6-0, dupa 55 de minute de joc. Halep va juca in turul urmator…

- Romania U21 și Franța U21 joaca azi, de la ora 22:00, in ultimul meci din grupa C a EURO 2019. Partida este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TVR 1 și TVR HD. liveTEXT de la 22:00 » Franța U21 - Romania U21 Click AICI pentru live + statistici Meciul este liveVIDEO AICI Vezi aici unde…

- BARAJ LIGA 1 / U CLUJ - HERMANNSTADT 0-2. Antrenorul clujenilor, Bogdan Lobonț, crede in continuare in șansele echipei sale sa rastoarne deznodamantul barajului la returul de la Sibiu, miercuri, 12 iunie. „Meciul ține 180 de minute. Mai avem de jucat a doua repriza la Sibiu. Important e ca baieții sa…

- Simona Halep (23 de ani, nr. 3 WTA) a invins-o pe Margarita Gasparayan (24 de ani, nr. 65 WTA) in primul tur al turneului Premier Mandatory de la Madrid, scor 6-0, 6-4. Partida a fost intrerupta din cauza unui moment ciudat care a avut loc in setul secund, cand pe arena „Manolo Stantana" s-a auzit de…