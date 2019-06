Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al treilea episod al emisiunii Insula Iubirii, ce a fost difuzat pe 6 mai 2019, a adus-o in atenția telespectatorilor pe Geanina, care s-a inscris in competiție pentru a-i arata iubitului ei Costas ca poate sa aiba incredere in ea.

- Cel de-al doilea episod al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 5, a adus in atenția telespectatorilor un moment exploziv, iar protagonist a fost chiar Adrian, barbatul care a venit in competiție cu iubita lui, pe care marturisea ca vrea sa o ia de soție.

- Cel de-al doilea episod al emisiunii ”Insula Iubirii”, sezonul cinci, a adus in atenția telespectatorilor un moment exploziv, iar protagonist a fost chiar Adrian, barbatul care a venit in competiție cu iubita lui, pe care marturisea ca vrea sa o ia de soție.

- Cel de-al doilea episod al emisiunii ”Insula Iubirii”, sezonul cinci, a adus in atenția telespectatorilor un moment exploziv, iar protagonist a fost chiar Adrian, barbatul care a venit in competiție cu iubita lui, pe care marturisea ca vrea sa o ia de soție.

- Cel de-al doilea episod al emisiunii ”Insula Iubirii”, sezonul cinci, a adus in atenția telespectatorilor un moment exploziv, iar protagonist a fost chiar Adrian, barbatul care a venit in competiție cu iubita lui, pe care marturisea ca vrea sa o ia de soție.

- Dupa ce Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii", a facut un live pe internet alaturi de Mircea si a acuzat-o pe fosta concurenta ca vinde o dieta periculoasa, se pare ca relatia de prietenie dintre cei doi s-a spulberat.

- Bogdan de la "Insula Iubirii" a fost luat la intrebari de prietenii virtuali, dupa ce a postat o fotografie cu o fetita pe retelele sociale. Replica fostului concurent a venit imediat si le-a raspuns internautilor.