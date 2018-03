Bogatii lumii vor putea in curand sa-si comande propriile ploi de stele

Stiri pe aceeasi tema

- "De ce am nevoie de CRM?" este tema brosurii pe care DANMAR CRM o lanseaza astazi, pe site-ul sau. Brosura raspunde la cele mai frecvente intrebari despre managementul relatiei cu clientii, precum:Ce face un CRM?Un CRM este destinat doar companiilor mari?Imi pot permite o solutie…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6502 lei/euro, in scadere cu 0,2% fata de nivelul atins luni, in contextul in care si alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Luni, euro a scazut la 4,6594 lei. Marti, leul s-a apreciat…

- Rusia va raspunde cu aceeasi masura expulzarilor de diplomati rusi anuntate de catre Statele Unite si state membre UE in urma otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, a anuntat luni Kremlinul. Moscova va proceda in baza "principiului reciprocitatii" in raspunsul sau la aceste decizii…

- Elon Musk pare ca nu mai are foarte mult timp sa se mandreasca cu cea mai mare baterie din lume, deoarece un alt miliardar vrea sa-i depaseasca recordul. Compania lui Elon Musk, Tesla, a reusit in urma cu cateva luni sa construiasca cea mai mare baterie din lume, insa performanta demna de…

- Producatorul german BMW si-a supus toate modelele pe care le are in portofoliu noului protocol de teste si toate autoturismele au avut consum de combustibil mai mare, dar si emisii de noxe crescute. Nemtii si-au testat masinile folosind noul protocol WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles…

- CE vrea explicatii de la Metrorex in legatura cu constructia magistralei M6, care ar urma sa lege Bucurestiul de aeroportul international Henri Coanda. Comisia vrea sa stie de ce costa atat de mult si de ce ocoleste centrul orasului, avand in vedere ca investitia ajunge la 1,3 miliarde de…

- Marile companii digitale, precum Alphabet su Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie. Proiectul, care a fost vazut vineri de Bloomberg, prezinta cum aceasta…

- Romania trebuie sa evite initiative legislative care pot pune in pericol stabilitatea financiara, cum ar fi cea referitoare la plafonarea dobanzilor, avertizeaza Fondul Monetar International. "Initiativele legislative care pot pune in pericol sistemul financiar trebuie evitate. Acestea se…

- Transportatorul national de gaze Transgaz Medias a cumparat gaze naturale pentru echilibrarea fizica a Sistemului National de Transport in valoare totala de 13,16 milioane lei (2,83 milioane euro), fara TVA, de la WIEE Romania, unul dintre cei mai puternici importatori de gaze rusesti de pe piata locala.…

- Congresul chinez a votat, duminica, pentru inlaturarea limitelor mandatului prezidential, astfel ca Xi Jinping va ramane presedinte pe viata. Potrivit CNN, din cele 2.964 de voturi inregistrate, doar doua au fost impotriva acestei schimbari, in conditiile in care era nevoie de doua treimi…

- Un cercetator a descoperit un diamant ce continea in interior un mineral care nu a mai fost vazut niciodata pe Pamant pana acum. Descoperirea a fost publicata intr-un studiu, in revista Nature, scrie Live Science. Mineralul, numit perovskit de silicat de calciu, a fost gasit in interiorul…

- Gary Cohn, principalul consilier pe probleme economice al presedintelui Donald Trump, si-a dat demisia. Este cea mai recenta din seria unor demisii importante din echipa presedintelui american. Fost membru al conducerii Goldman Sachs, Cohn nu si-a motivat decizia. Intr-o declaratie…

- Dumitru Sodolescu a fost numit director general al Metrorex, inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie. "Noul director general a fost numit de catre Consiliul de Administratie al Metrorex pentru a asigura interimatul pe o perioada de patru luni, conform prevederilor…

- Compania spaniola Escudo Web a prezentat la Mobile World Congress un smartphone construit special pentru cei mici, care poate fi controlat de parinti, de la distanta. PhoneKid, cum este numit smartphone-ul, foloseste o versiune modificata de Android care confera parintelui rolul de administrator.…

- Vodafone, Nokia si Audi colaboreaza cu organizatia PTScientists pentru a duce o retea 4G pe suprafata Lunii prin intermediul unei rachete Falcon9 de la SpaceX, care va fi lansata in 2019. Reteaua 4G va fi creata cu ajutorul unei tehnologii cunoscute drept Ultra Compact Network/ Retea Ultra…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament pentru Rusia pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot pentru lupta si cercetare, mijloace…

- Racheta Falcon 9 de la SpaceX a pus pe orbita doi sateliti de inernet din cadrul proiectului Starlink, alaturi de o nava spaniola de observatie a Pamantului. Falcon 9 trebuia sa decoleze initial pe 17 februarie, dar misiunea a fost amanata pentru 22 februarie, din motive tehnice si de vreme.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6595 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala. Joi, euro a crescut la 4,6598 lei, dupa ce si miercuri se apreciase in raport cu leul. Vineri, leul a urcat…

- O racheta Falcon 9 va decola, sambata, de la o baza militara din California si va lansa pe orbita primii doi sateliti-prototip, care au rolul de a testa sistemul prin care SpaceX isi va organiza viitoarea flota de sateliti care vor furniza Internet in orice colt al lumii. Planul companiei…

- Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, sustine ca parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa 30 de milioane de dolari. In cadrul audierilor din Congres, Mulvaney a spus ca parada ar costa intre 10 si 30 de milioane de dolari, in functie de dimensiunea…

- Partidul Fidesz, care a castigat ultimele alegeri din Ungaria pentru ca si-a concentrat campania pe reducerea preturilor utilitatilor, este in prezent intr-o disputa pre-electorala cu grupul energetic german E.ON, care ofera gaze naturale la preturi mai mici decat compania de stat. EON SE,…

- Aplicatia Uber introduce in Romania, incepand de miercuri, "upfront pricing", adica posibilitatea de a vedea tariful exact al cursei, chiar inainte de a plasa comanda. Potrivit unui comunicat de presa remis marti Ziare.com, tariful va include distanta pana la destinatie, timpul estimat in…

- Romania a cumparat din strainatate trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a vandut peste granite trandafiri romanesti, in valoare de 13,91 milioane euro, in primele 11 luni ale anului trecut. In cazul Uniunii Europene, in primele zece luni ale lui 2017, exporturile de trandafiri…

- Incepand cu 16 iunie, Blue Air va lansa un nou zbor de la Bucuresti spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara, Palma de Mallorca. "Credem foarte mult in aceasta noua ruta si ne bucuram ca putem oferi romanilor optiunea de a zbura cu Blue Air de la Bucuresti in Palma de Mallorca. Aici,…

- Deficitul comercial al Romaniei a creascut si in 2017. Astfel, exporturile s-au majorat cu 9,1% fata de anul anterior si au ajuns la 62,64 miliarde de euro, iar importurile au urcat cu sapte procente, cifrandu-se la 67,34 miliarde euro. Anul trecut deficitul comercial a fost de 12,96…

- Dacia este din nou la mare cautare in Occident, francezii si germanii cumparand mii de autoturisme ale producatorului roman in luna ianuarie. Potrivit unui raport intocmit de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), vanzarile de automobile Dacia in Hexagon au crescut cu 14%…

- Presedintele american, Donald Trump, ar saluta o inchidere a activitatii guvernului federal daca Congresul nu se va dovedi capabil sa convina asupra schimbarii legii imigratiei, care ar preveni, in opinia sa, intrarea criminalilor in SUA. La o intalnire la Casa Alba cu o comisie a fortelor…

- Sute de mii de persoane au manifestat, duminica, la Atena pentru a cere guvernului elen sa nu accepte folosirea termenului de "Macedonia" in nicio posibila intelegere cu Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei (FYROM). Principalul orator al protestului, care s-a desfasurat in Piata Syntagma,…

- Un robot pe nume Sawyer prepara si serveste cafea clientilor intr-o cafenea din Tokyo, Japonia, deschisa saptamana trecuta in districtul Shibuya. Robotul are un singur brat si un ecran in care ii sunt infatisati ochii, noteaza Daily Mail. Aparatul isi intampina clientii si ii intreaba…

- Mircea Dumitru, fost ministru al Educatiei in Cabinetul Ciolos si rectorul Universitatii Bucuresti, demisioneaza din toate functiile pe care le are in Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), ca urmare a nominalizarii lui Valentin Popa ca ministru…

- Biroul Federal pentru Investigatii verifica daca bancherul rus Aleksandr Torsin, un apropiat al presedintelui Vladimir Putin si viceguvernator al Bancii Centrale a Rusiei, a trimis bani Asociatiei Nationale pentru Arme de foc din Statele Unite pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa castige alegerile din…

- Meteorologii au emis, vineri, doua informari meteorologice de vremea rea valabile pentru urmatoarele zile. Prima intra in vigoare vineri seara la ora 20:00 si expira sambata la ora 18:00. In acest interval se anunta ninsori local insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramures…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Cel mai mare centru independent de sondare a opiniei publice din Rusia nu va mai putea sa publice informatii legate de campania prezidentiala dinaintea alegerilor din martie. Centrul Levada a fost obligat de Kremlin sa se inregistreze ca agent strain la sfarsitul anului 2016. Acesta eticheta…

- Autoritatile franceze sunt in alerta din cauza unei epidemii de gripa care se manifesta in intreaga tara, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). In consecinta, romanilor care vor pleca in perioada urmatoare in aceasta tara sau care sunt deja acolo li se recomanda sa se vaccineze imbotriva…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei. Imaginile publicate de agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu arata eforturile autoritatilor turce de a…

- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca. Amenintarea a fost dezmintita, insa, imediat de autoritatile arhipelagului, transmite AFP. In postari pe Twitter, guvernatorul…

- Compania italiana Iveco Defence Vehicles a anuntat, joi, ca in decembrie 2017 a semnat un contract cu Ministerul roman al Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare. Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea…

- Asociatia Pro Infrastructura a criticat dur decizia de amanare a receptiei lucrarilor la lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda care ar fi trebuit sa aiba loc luni si care se va intampla in martie. "Din punctul nostru de vedere, inca o amanare a deschiderii acestui lot de autostrada din motive…

- GoPro, companie cunoscuta pentru camerele video si dronele sale, a apelat la banca JP Morgan pentru consultanta in vederea vanzarii. GoPro si-a redus, luni, estimarile referitoare la veniturile din trimestrul al patrulea din cauza cererii slabe pentru camerele sale video in perioada sarbatorilor…

- Pretul gazelor pentru consumatorii casnici va fi majorat incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat remis luni de ANRE. Reprezentantii institutiei explica faptul ca, odata cu intrarea in vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv…

- Twitter a transmis un comunicat in care explica faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial sau inlaturarea unor mesaje controversate ar "ascunde informatii importante" pe care oamenii trebuie sa le vada si dezbate. In plus, spun reprezentantii platformei, o astfel de masura…

- Apple a confirmat oficial ceea ce nu era dificil de dedus: toate dispozitivele sale cu iOS si toate sistemele din seria Mac sunt afectate de Meltdown si Spectre, cele doua gauri de securitate ale procesoarelor grafice. La mai bine de 24 de ore dupa ce problemele de securitate Meltdown si Spectre,…

- Compania americana Amazon, cel mai mare retailer din lume, a inceput angajarile pentru viitorul sediu de la Bucuresti. Pe site-ul companiei sunt deja postate 20 de anunturi de angajare. "Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in Bucuresti, Romania. Acest birou gazduieste deja mai…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la nivelul de 2,05%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…

- In ultimele zile ale anului trecut, celebra companie Stofity a fost data in judecata de Wixen Music Publishing din cauza folosirii fara drept a mii de cantece, printre care cele ale trupei The Doors, Tom Petty si Neil Young. Reprezentantii Wixen Music sustin ca prin incalcarea legislatiei…

- Taxa de salubrizare in Sectorul 4 a fost majorata de la 5 lei la 12 lei de persoana pe luna, incepand din acest an, termenele de plata fiind stabilite la 31 martie, respectiv 30 septembrie, iar in cazul achitarii integrale a taxei inainte de primul termen, persoanele fizice beneficiaza de 20 la suta…

- Regizorul Rian Johnson va incepe sa filmeze noua sa trilogie originala din universul "Star Wars" in luna iunie a acestui an, in Argyll, Scotia. "Asa cum este obiceiul, cu orice productie Star Wars, filmul este invaluit in secret, dar vor sa filmeze in jurul unui drum important. Alte filmari…

- 2017 a fost un an al multor descoperi stiintifice, care, la un moment dat, ne pot salva sau ne pot imbunatati calitatea vietii considerabil. Multumita internetului, stiinta a devenit un punct de interes pentru milioane de oameni din intreaga lume. In fiecare an, compania de analiza Altmetric…