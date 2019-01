Stiri pe aceeasi tema

- La un deceniu de la declansarea crizei financiare, participantii la Forumul Economic Mondial de la Davos, care va avea loc saptamana viitoare (22 - 25 ianuarie), par sa fi recuperat ce au pierdut, si chiar mai mult decat atat, comenteaza Bloomberg.

- Prima Doamna a SUA, Melania Trump, si fiul sau Barron au aterizat joi în Florida la bordul unui avion guvernamental, în pofida shutdown-ului, închiderea partiala a guvernului federal american, noteaza canalul ABC, citat de dpa și Agerpres.Cu câteva ore mai înainte,…

- Presedintele american Donald Trump a anulat marti vizita anuala a delegatiei SUA la Forumul Economic Mondial „din consideratie” pentru angajatii federali neplatiti, pe fondul blocajului administrativ inca nesolutionat, scrie Business Insider.

- Forumul Economic Mondial face concesii importante Rusiei. Cațiva miliardari sanctionati de Statele Unite vor putea, totusi, participa la Forumul de la Davos, care va avea loc intre 21 si 25 ianuarie, in Elvetia.

- Business International Rasturnare de situatie dupa decaderea abrupta si arestarea lui Carlos Ghosn: Cutremur in alianta Renault-Nissan Tweet Print Mail Dar ancheta evidentiaza si dimensiunea umana a lui Ghosn. S-a aflat ca Nissan Motor i-a oferit lui Ghosn sase case, inclusiv locuinte in Tokyo si…