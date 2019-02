Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Sebastian Ghita a confirmat joi seara, la Romania TV, ca a fost audiat in cazul plangerii depuse impotriva fostei sefe DNA Laura Codruta Kovesi si ca a prezentat procurorilor toate probele pe care le detine, inclusiv fotografia facuta acesteia la el in crama.

- Klaus Iohannis nota 6 – Nu pot sa-i acord o nota mai mare pentru ca a politizat subiectul legii recursului compensatoriu cu scopul de a distrage atenția opiniei publice de la alte subiecte mai importante și grave in consecințe, precum decizia CCR privind protocoalele sau refuzul sau de a numi miniștri…

- Fanii tricolorilor au la dispozitie 2.300 de bilete la partida Suedia – Romania, din 23 martie, de pe Friends Arena din Stockholm, prima a selectionatei antrenate de Cosmin Contra in preliminariile Euro-2020, anunta FRF. Biletele pentru acest joc de calificare sunt disponibile online pe site-urile bilete.frf.rosi bilete.ro,…

- Germania are nevoie de forta calificata de munca, mai ales, dar nu numai, in domenii precum ingrijire si sanatate. Ce e mai comfortabil, decat sa caute in imediata vecinatate? Ferm impotriva imigratiei sunt astazi doar vesnicii nostalgici sau populistii de dreapta. "Migratia calificata" reprezinta noua…

- Nicoleta Dumitrescu Dintre cei aproape 250.000 de pensionari care se regaseau, la sfarsitul lunii octombrie, in evidentele Casei Judetene de Pensii Prahova, circa 500 dintre acestia au un statut cu totul special. Dupa zeci de ani de activitate in munca, acestia isi primesc pensiile nu in moneda nationala,…

- CE a decis trimiterea Romaniei in fata Curtii de Justitie a UE Comisia Europeana a decis sa trimita România în fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiei de a recupera integral de la Viorel si loan Micula si de la grupul lor de societati ajutoare de stat…

- Jurnaliștii spanioli de la AS.com considera ca Suedia si Romania sunt principalele adversare ale Spaniei, in Grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2020. Pentru cele doua locuri care vor duce la turneul final de peste doi ani se vor lupta Spania, Suedia, Norvegia, Romania, Insulele Feroe…

- Repartizați in Grupa F, alaturi de Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta, "tricolorii" și-au aflat in aceasta seara și programul meciurilor din preliminarii. Selecționata lui Contra va juca primul meci in Suedia, pe 23 martie 2019, de la ora 19:00, urmand ca apoi Romania sa joace pe teren…