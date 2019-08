Stiri pe aceeasi tema

- Sursa unei scurgeri uriașe de material radioactiv care a plutit deasupra Europei in 2017 este o unitate nucleara din Rusia, au descoperit oamenii de știința dupa o ancheta de doi ani. In urma acestei scurgeri, in atmosfera a fost eliberata o cantitate de radiații de pana la 100 de ori mai mare decat…

- In Franta a fost inregistrat un nou record de caldura, la Paris fiind atinse temperaturi de aproape 43 de grade Celsius. Locuitorii orașului au gasit o solutie ingenioasa pentru a se racori si a face fata acestui nou val extrem de caldura.

- Gafa uriasa facuta de organizatorii de la Roland Garros. Pe trofeul intrat in posesia lui Asleigh Barty s-a strecurat o greseala impardonabila: Sue Barker, castigatoarea din 1976, apare ca fiind din Australia, scrie digisport.roTrofeul decernat invingatorilor de la Paris are gravate numele tuturor castigatorilor…

- ​Un fel de Hyperloop al anilor 60. Așa ar putea fi privita invenția inginerului Jean Bertin care și-a pariat toate resursele pe un fel de avion fara aripi care putea atinge peste 400 km/h pe perne de aer. Aerotrenul a fost la un pas sa învinga proiectul TGV-ului și ar fi putut deveni principalul…

- Simona Halep (3 WTA) a avut pana acum doua meciuri intense la Paris, avand nevoie de fiecare data de cate trei seturi pentru a trece mai departe. Francezii tocmai asta au apreciat: spiritul de lupta de care a dat dovada fostul lider mondial.

- Aceste cifre anuntate de Ministerul de Interne sunt contestate de "vestele galbene", care sustin ca in aceasta sambata au participat la protest aproximativ 37.500 de demonstranti. Aceasta slabire a miscarii a fost de mult timp sperata de autoritati, deoarece criza "vestelor galbene" este cea…

- The theme of this year's French Film Festival (FFF) is the image of the French capital - "Paris, toujours ...", director of the French Institute in Bucharest Helene Roos said on Wednesday, at the opening of the cultural event. In May, with the Romania - France Season in full swing, the French…