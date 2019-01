Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a decis joi sa ii trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere, prin care ii solicita sa iși alinieze legislația privind datoria vamala la Codul vamal al Uniunii Europene [Regulamentul (UE) nr. 952/2013].Conform acestor norme, autoritațile vamale au la dispoziție…

- Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Austriei din cauza noii legislatii austriece care prevede ca familiile cu copii care locuiesc in alt stat membru vor primi alocatia conform nivelului de trai din tara de origine, masura care afecteaza inclusiv lucratorii romani.

- Intr-un studiu pe care l-a realizat recent, Comisia Europeana avertizeaza Romania și alte 13 state membre ca risca sa rateze ținta de reciclare a deșeurilor municipale (de 50%) pentru anul 2020, fiind in pericol sa primeasca un cartonaș galben. Cum s-a ajuns aici și ce este de facut ?