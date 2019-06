Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al mediului, Michael Gove, unul din principalii candidati la succesiunea premierului Theresa May, a recunoscut ca a prizat cocaina, exprimandu-si 'regretul profund' pentru ca a recurs la acest drog in cateva ocazii, transmit Reuters si PA. Cotidianul The Daily Mail il citeaza…

- Directorul executiv al Airbus, Guillaume Faury, a avertizat joi asupra efectelor sporirii tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și UE, care ar dauna companiilor aeriene la nivel global, inclusiv rivalului american al companiei, Boeing, potrivit Reuters potrivit mediafax. Statele Unite…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut sambata apel la unitate in randul facțiunilor politice din Iran, pentru a combate presiunea provocata de sancțiunile impuse de Administrația de la Washington, relateaza agențiile de presa IRNA și Reuters, potrivit Mediafax.Conform declarațiilor lui…

- Boeing a numit miercuri un nou consilier juridic al directorului general Dennis Muilenburg si al consiliului de administratie, in contextul celei mai grave crize traversata de companie in ultimii ani dupa prabusirea a doua avioane 737 MAX intr-un interval de numai cinci luni, in Indonezia si Etiopia,…

- Grupul informatic american Apple Inc a raportat marti venituri de 58 miliarde dolari in perioada ianuarie-martie 2019, cu 5% mai putin decat in perioada similara a anului trecut, dar peste estimarile analistilor, in conditiile in care vanzarile in China s-au stabilizat, iar cererea pentru servicii si…

- Presedintele algerian Abdelaziz Bouteflika, ce se confrunta cu proteste in masa impotriva presedintiei sale, ce dureaza deja de 20 de ani, l-a demis pe directorul televiziunii de stat, a informat luni postul privat de televiziune Ennahar TV, preluat de Reuters, potrivit https://www.agerpres.ro/.Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a semnat, luni, la Casa Alba, in prezenta premierului israelian Benjamin Netanyahu, decretul prin care recunoaste oficial suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, relateaza AFP si Reuters. In plina campanie electorala in tara sa, Netanyahu a…