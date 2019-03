Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis, marti seara, suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737-8 Max si 737-9 Max in spatiul Uniunii Europene, dupa accidentul aerian din Etiopia, soldat cu 157 de morti. „In urma tragicului accident al unui avion Boeing 737 MAX 8 al companiei Ethiopian…

- Prapastia in care Boeing 737 MAX 8 se prabuseste in ultima vreme se adanceste. Agentia UE pentru Siguranta Aviatiei a anuntat ca a interzis avioanele Boeing 737 MAX 8 in spatiul aerian al uniunii. In acelasi timp, Indonezia, China, Insulele Cayman si Etiopia au anuntat ca au suspendat operarea zborurilor…

- Prapastia in care Boeing 737 MAX 8 se prabuseste in ultima vreme se adanceste. Ieri, Marea Britanie, Franta si Germania au anuntat ca au interzis avioanele Boeing 737 MAX 8 in spatiul sau aerian. Asta in timp ce, dupa Indonezia, China, Insulele Cayman si Etiopia au anuntat ca au suspendat operarea zborurilor…

- Piloții zborului companiei Ethiopian Airlines, prabușit imediat dupa decolarea din Addis Abeba, au anunțat turnul de control ca aveau "probleme de control a zborului" inainte de accident, a declarat CEO-ul companiei, Tewolde GebreMariam. ”Probleme de control a zborului” inseamna, potrivit unui expert…

- Marea Britanie, Singapore și Australia sunt ultimele națiuni ce suspenda zborul aeronavelor Boeing 737 MAX, marți, in timp ce identificarea celor 157 de victime ale accidentului Ethiopian Airlines stagneaza, iar inregistrarile din cutiile negre inca nu au relevat cauza accidentului, scrie Reuters.