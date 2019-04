Stiri pe aceeasi tema

- Pilotii care au reprodus intr-un simulator de zbor problemele avionului Boeing 737 al companiei Lion Air, prabusit in octombrie 2018 in Indonezia, au descoperit ca a existat doar un interval de 40 de secunde pentru dezactivarea sistemului automat si evitarea prabusirii, potrivit The New York Times.…

- Operatorul low-cost Blue Air, care intenționeaza sa introduca in flota, in vara acestui an, primul avion Boeing MAX 8, monitorizeaza situația și este in contact permanent cu producatorul, cu Agenția Europeana de Siguranța a Aviatiei și cu Autoritatea Aeronautica Civila din Romania. “În acest…

- Prapastia in care Boeing 737 MAX 8 se prabuseste in ultima vreme se adanceste. Agentia UE pentru Siguranta Aviatiei a anuntat ca a interzis avioanele Boeing 737 MAX 8 in spatiul aerian al uniunii. In acelasi timp, Indonezia, China, Insulele Cayman si Etiopia au anuntat ca au suspendat operarea zborurilor…

- Prapastia in care Boeing 737 MAX 8 se prabuseste in ultima vreme se adanceste. Ieri, Marea Britanie, Franta si Germania au anuntat ca au interzis avioanele Boeing 737 MAX 8 in spatiul sau aerian. Asta in timp ce, dupa Indonezia, China, Insulele Cayman si Etiopia au anuntat ca au suspendat operarea zborurilor…

- Autoritatile americane vor obliga compania Boeing sa faca modificari la aparatele de zbor 737 MAX 8 si 737 MAX 9, dar nu vor consemna la sol aceste avioane, dupa accidentul produs duminica in Etiopia. Un avion 737 MAX 8 al companiei Ethiopian Airlines s-a prăbuşit duminică la sud-est…

- Autoritatile americane vor obliga compania Boeing sa faca modificari la aparatele de zbor 737 MAX 8 si 737 MAX 9, dar nu vor consemna la sol aceste avioane, dupa accidentul produs duminica in Etiopia, in urma caruia China, Indonezia si Etiopia au decis sa suspende zborurile avioanelor 737 MAX 8, transmit…

- Pentru a doua oara in cateva luni, un model Boeing 737 MAX 8 s-a prabusit la cateva minute dupa decolare, securitatea acestui avion - centrala in strategia producatorului american, fiind acum pusa la indoiala. Indonezia a decis luni să consemneze la sol întreaga sa flotă de avioane Boeing…

- Pentru a doua oara in mai puțin de șase luni, o aeronava Boeing 737 Max 8, cel mai nou model al constructorului american de avioane, s-a prabușit la cateva minute dupa decolare. Toți cei 157 de oameni aflați la bordul avionului Ethiopian Airlines din Addis Abeba, care s-a prabușit duminica dimineața,…