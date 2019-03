Boeing prezintă modificările la 737 MAX pentru a recâștiga încrederea și reautorizarea zborurilor Boeing a prezentat miercuri, în fața a sute de ziariști, piloți și directori de companii aeriene, modificarile foarte așteptate asupra sistemelor de zbor ale 737 MAX, puse în discuție în doua catastrofe aeriene soldate cu 346 de morți la un interval de câteva luni, scrie AFP.



Este vorba de o versiune corectata a sistemului de stabilizare în zbor destinat sa evite pierderea portanței avionului, "MCAS" (Manoeuvering Characteristics Augmentation System).



Intervenția MCAS va fi mai transparenta pentru echipaj iar piloții vor putea mai ușor sa-l



