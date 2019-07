Plata, care va fi facuta pe parcursul mai multor ani, este independenta de procesele intentate de familiile celor 346 de oameni care au murit in cele doua accidente, care au avut loc in octombrie 2018 si in martie 2019, a declarat un purtator de cuvant al Boeing.

Fondurile nu vor merge direct la familii, ci la autoritatile locale si la organizatii non-profit, pentru a ajuta familiile pentru cheltuielile pentru viata de zi cu zi si pentru educatie, precum si pentru sustinerea dezvoltarii economice a comunitatilor afectate.

Boeing a mai anuntat ca va dubla orice donatie facuta de…