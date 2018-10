Boeing intră pe piaţă cu "taxiurile zburătoare" Proiectul american al Boeing prezice un viitor in care dronele vor fi adaptate sa transporte si persoane, nu numai obiecte. Constructorul american are in vedere, la ora actuala, proiectul unui taxi zburator. Constructia noului produs de transport ar putea incepe chiar in anul urmator, a declarat patronul Boeing, Dennis Muilenburg, pentru Bloomberg. "Imaginati-va un viitor in care autostrazile cu trei dimensiuni vor permite reducerea densitatii traficului", afirma Muilenburg. In prezent, Boeing dezvolta un sistem de reglementare a transportului aerian prin introducerea unui… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Enel Energie și Enel Energie Muntenia sunt cel mai mare furnizor pe piața de energie electrica din Romania, conform celui mai recent raport al ANRE (iunie 2018). De asemenea, reprezinta cel mai mare furnizor de electricitate pe piața concurențiala, raportand, recent, depașirea unui milion…

- Construirea unei case poate fi o experiența captivanta, dar in același timp și copleșitoare. Pentru ca rezultatul sa fie cel dorit, este nevoie ca tu sa fii un participant activ. In plus, sunt multe decizii de luat, iar raspunsurile sunt la tine, daca vrei ca aspectul final sa fie așa cum ți-ai imaginat.…

- Grupul francez Renault, proprietarul Dacia, a prezentat, miercuri, in premiera noul sau crossover Arkana, la Salonul International Auto de la Moscova. Noua mașină este un crossover din segmentul C, adică un model compact, ceea ce îl plasează în aceeaşi categorie…

- Unul dintre cei mai mari producatori auto au declarat aceste zice ca pregatesc o investitie de peste 10 miliarde de dolari in masinile electrice. Proiectul ar urma sa se desfasoare pana in 2020, iar rezultatul ar urma sa fie expus piesei imediat dupa, in 2022. Acesta s-ar concretiza in 40 de modele…

- Construcția noii biserici ortodoxe de pe strada Ioan Alexandru este in desfasurare. Excavatoarele și muncitorii lucreaza de zor la fundația noului lacaș de cult care, teoretic, va fi gata in 2021. Pana la finalizarea construcției, enoriașii participa la slujbele ținute de preotul bisericii, intr-o hala…

- Leul a avut o sedinta calma, in care euro a fost stabil iar dolarul si francul elvetian s-au apreciat usor. Evolutia monedei nationale nu a fost influentata de scaderea precipitata a rublei, care a pierdut peste 3% fata de dolar si a atins minimul ultimilor aproape doi ani, dupa ce autoritatile americane…

- Produsele etichetate ca fiind tradiționale vor avea o cu totul alta semnificatie în viitorul apropiat. Produsele din carne de laborator „crescuta” în cuve speciale folosind un amestec de chimicale în rolul de nutrienti. Tehnologia, dezvoltata…

- Constructorul aeronautic american Boeing si-a imbunatatit, marti, estimarile privind vanzarile de avioane de pasageri si marfa in urmatorii 20 ani, dupa ce comenzile solide primite in primele doua zile ale salonului aeronautic de la Farnborough au scos in evidenta rezistenta industriei la tensiunile…